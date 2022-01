La stagione invernale offre numerose varietà di ortaggi con cui è possibile preparare ogni sorta di ricetta, grazie soprattutto alla loro versatilità in cucina. Con essi, infatti, si può spaziare da semplici preparazioni a piatti più elaborati. In entrambi i casi, poi, non solo accontentano i palati più esigenti, ma grazie alle loro proprietà nutrizionali sono anche un vero e proprio toccasana per la salute dell’organismo.

Una caratteristica preponderante nella maggior parte delle verdure di questa stagione è quella di contenere sostanze utili per combattere il freddo e ciò che esso comporta. Pare proprio, infatti, che la natura ci abbia dato in dono tutto quello che serve periodicamente al nostro corpo per superare disagi stagionali e fare scorta di nutrienti. I vantaggi, però, non si limitano a questo: i benefici vanno ben oltre il prevenire un semplice raffreddore. Effettivamente, le molteplici proprietà che contengono potrebbero migliorare vari aspetti relativi alla salute.

Capiremo meglio entrando nello specifico e considerando l’ortaggio che sarà il protagonista della nostra ricetta: il radicchio rosso.

Possibili benefici di questo ortaggio

Il radicchio rosso è davvero ricco di sostanze utilissime. Esso contiene proprietà depurative e diuretiche e per il suo ridotto contenuto calorico sarebbe ottimo da impiegare nelle diete dimagranti. Grazie alle sue fibre aiuterebbe la digestione e il buon funzionamento intestinale. Sali minerali come calcio e magnesio favorirebbero la salute delle ossa, contrastando l’osteoporosi, e il potassio sarebbe un ottimo alleato di muscoli e cuore. Gli antiossidanti, poi, rallenterebbero l’invecchiamento cellulare e contrasterebbero i radicali liberi. Infine per i suoi antociani preverrebbe le malattie cardiovascolari.

Per contrastare radicali liberi e invecchiamento ecco un piatto veloce con radicchio rosso e mozzarella cotti al forno straordinariamente gustoso

Un modo semplice e veloce di preparare questa verdura salutare e dal gusto deciso è quello di abbinarla alla mozzarella e a qualche spezia. Ma vediamo gli ingredienti:

1 radicchio rosso;

150 g di mozzarella;

pangrattato;

parmigiano;

olio evo;

semi di cumino;

chiodi di garofano;

noce moscata;

sale;

pepe.

Procedimento:

Innanzitutto sbollentare le foglie di radicchio in acqua salata per non più di 30 secondi e poi posarle su carta assorbente affinché si raffreddino e si asciughino.

Prendere una foglia, mettere al centro un pezzo di mozzarella, arrotolarla su se stessa per non far fuoriuscire il contenuto e disporla in una teglia su carta forno. Procedere in questo modo con tutte le foglie a disposizione.

Una volta riempita la teglia di involtini, cospargere con pangrattato, parmigiano, un pizzico di ogni spezia e il sale. Irrorare con olio evo ed informare per 10-15 minuti a 180°.

