Cani e gatti non sono solo animali domestici. Insieme a coniglietti, pappagalli, furetti, cincillà, sono membri della famiglia e compagni di vita di cui prendersi cura. Ciascuno di loro, per specie e carattere, ha bisogni e caratteristiche diverse di cui tenere conto. A volte prendersi cura della loro salute può risultare impegnativo, specialmente quando non si tratta di normale amministrazione. Passeggiate quotidiane, visite dal veterinario e acquisti sono solo una parte delle attività da svolgere per loro. Bisogna tenere conto anche degli imprevisti, come le malattie o le invasioni di parassiti.

Purtroppo queste ultime sono molto frequenti nel periodo estivo e possono creare notevoli problemi. Nonostante le precauzioni che il proprietario di un animale domestico può prendere, anche l’antiparassitario a volte risulta insufficiente. Allora, per contrastare pulci, zecche e parassiti ci si può aiutare con altri rimedi, meno costosi e del tutto naturali. Grazie ad essi si andrà a rinforzare l’azione dell’antiparassitario nei casi in cui i parassiti si dimostrino troppo resistenti. Nel caso specifico, descriveremo un rimedio semplicissimo che può essere utilizzato sul pelo del nostro amico a quattro zampe ma anche per la casa e per l’ambiente. Vediamo insieme come prepararlo e utilizzarlo, all’occorrenza.

Per contrastare pulci, zecche e parassiti quando l’antiparassitario non funziona basta qualche goccia di questo rimedio naturale

Ci sono degli anni in cui pulci, zecche, ma anche zanzare e pappataci, sembrano assolutamente immuni a qualsiasi prodotto repellente. Sebbene ci si affanni ad acquistare il miglior antiparassitario sul mercato per proteggere il nostro animale, capita di trovargli una zecca attaccata. Nei casi peggiori, invece, il nostro animale può essere punto da pappataci infetti e contrarre malattie, come la leishmaniosi. Dunque, serve una protezione ulteriore per allontanare ogni rischio e passare un’estate tranquilla. Allora ci servirà acquistare dei particolari olii essenziali il cui odore risulta odioso per questi animali.

Ci serviremo di olio essenziale di cedro combinato con olio di lavanda o di timo. Frizionando il pelo del nostro amico a quattro zampe una volta ogni 2 o 3 giorni (ogni giorno se è solito bagnarsi) lo proteggeremo da qualsiasi attacco. Questo rimedio è valido sia per cani che per gatti e si può distribuire con un panno morbido o con la spazzola a setole strette. La stessa combinazione di olii essenziali può essere utilizzata per la casa, soprattutto per tappeti, cucce e biancheria. Usiamoli per pulire il pavimento in caso di invasione da pulci e solo dopo passiamo l’aspirapolvere.

Lettura consigliata

Sono ottimi profumatori ricchi di proprietà benefiche per l’uomo, ma potrebbero mettere in grave pericolo la salute del nostro gatto