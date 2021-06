Pochi sanno che per capire se il nostro alito è pesante o meno, c’è un metodo semplicissimo alla portata di tutti.

Basterà passare la nostra lingua sull’interno del polso, attendiamo qualche secondo per poi annusare, se l’odore non è proprio gradevole probabilmente abbiamo l’alito pesante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ovviamente è sempre consigliato evitare cibi pesanti se abbiamo qualche appuntamento importate e non abbiamo il tempo per smaltirli.

Per contrastare l’alito cattivo basta solo qualche foglia di questa sensazionale erba aromatica

Non tutti sanno che per migliorare l’odore del nostro alito si possono masticare le foglie fresche del basilico, un’erba aromatica spesso presente nelle nostre case.

Con l’aiuto del nostro basilico possiamo preparare degli ottimi infusi da utilizzare come collutori, anche più volte al giorno, che ci possono fare solo bene.

Ma non solo, a volte il problema dell’alitosi può essere dovuto da una difficile digestione: assumendo questa erba digestiva, stimoliamo anche il funzionamento dell’apparato digerente.

Se vogliamo preparare la nostra tisana basteranno circa 10 gr di foglie di basilico da versare in 500 ml di acqua.

Lasciamolo in infusione per massimo dieci minuti e poi filtriamolo, in pochi minuti la nostra bevanda sarà pronta.

È consigliato berlo soprattutto dopo aver consumato i nostri pasti, così favorirà la corretta digestione e contrasterà l’alitosi.

È incredibile, per contrastare l’alito cattivo basta solo qualche foglia di questa sensazionale erba aromatica e in pochi ci hanno pensato.

Consigli

È fondamentale mantenere le buone abitudini, come lavarsi i denti dopo ogni pasto e mantenere sempre una corretta igiene orale.

Questi semplici accorgimenti ci aiutano nel prevenire eventuali problematiche collegate all’alitosi.

Un rimedio per l’alitosi è anche quello di spazzolare i denti con spazzolino e dentifricio, ricordando poi di utilizzare anche collutorio e filo interdentale.

È consigliato evitare i cibi troppo speziati che sono difficili da digerire, inoltre è importante introdurre verdura cruda che aiuta a rinfrescare la bocca.

Per concludere, ricordiamoci di bere molto e spesso, proprio perché l’acqua ripulisce la bocca dai residui di batteri, mantenendola sempre idratata.