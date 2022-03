L’alimentazione può essere una grandissima alleata della nostra salute. Conoscendo le proprietà degli alimenti che cuciniamo e che decidiamo di mettere in tavola, infatti, potremmo far del bene al nostro organismo. Tutto ciò che dovremo fare sarà informarci, per capire i benefici di ogni ingrediente. E, successivamente, prima di cambiare regime alimentare, dovremo parlare con il nostro medico di fiducia, per capire se le modifiche che vogliamo apportare siano effettivamente adatte a noi.

Risotto integrale con banana e cipolla, una vera e propria delizia amica del nostro cervello

Oggi vogliamo presentare una ricetta che si presenta come amica e alleata della nostra salute e, in particolar modo, del nostro cervello. Stiamo parlando del risotto con noci e cipolla (e con una spruzzata di banana che gli conferirà un gusto delizioso). Iniziamo ad analizzare in primis gli ingredienti del nostro piatto, per capirne al meglio le proprietà. In questo nostro precedente articolo, avevamo già visto come i cereali integrali (e, in questo caso quindi, il riso) possano essere fedeli amici del cervello. Inoltre, anche le noci rientravano nella lista ed è proprio per questo motivo che le ritroviamo nella nostra ricetta. In più, in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo sottolineato alcune proprietà della cipolla. E, in particolare, rifacendoci alla Fondazione Veronesi, avevamo visto come questo alimento potesse essere un fortissimo alleato contro il declino cognitivo.

Per contrastare declino cognitivo e Alzheimer potremmo provare questo delizioso primo piatto che causerà un’esplosione di gusto nel nostro palato

Per realizzare la nostra ricetta, procuriamoci:

200 g di riso integrale;

1 cipolla;

1 banana;

noci tritate;

1 cucchiaio di latte;

parmigiano;

sale.

Per prima cosa, occupiamoci della banana, schiacciandola e mescolandola in una ciotola con il latte. Intanto, mettiamo la cipolla a soffriggere in una padella e, quando inizierà ad essere dorata, aggiungiamo anche il riso per un paio di minuti, mettendo anche un pizzico di sale. Versiamo ora sul riso e la cipolla anche la purea, che abbiamo realizzato in precedenza, di latte e banana e lasciamo cuocere il tutto. Ogni tanto, versiamo un po’ di brodo, se dovessimo averlo in frigorifero, per far amalgamare il tutto, anche se non sarà necessario. Quando il riso sarà pronto, impiattiamo e cospargiamo il tutto con le noci tritate e il parmigiano grattugiato.

Dunque, ora sappiamo che per contrastare declino cognitivo e Alzheimer potremmo provare questa buonissima ricetta. Ovviamente, prima di tutto parliamone sempre con il nostro medico di fiducia. Il classico “fai da te” non è mai consigliato quando si parla di salute. Perciò, confrontiamoci con un esperto che conosce in modo approfondito la nostra situazione, così da poter ottenere delle indicazioni corrette in base al nostro stato di salute.