Per consumare il pane raffermo avanzato al posto del solito polpettone ecco una ricetta per fare un profumato dolce alle mele e pere

Il pane è un alimento che difficilmente manca sulle nostre tavole. Ideale per accompagnare formaggi e salumi, oppure per realizzare gustosi spuntini. Tuttavia, se c’è un cibo che più di ogni altro avanza sempre, quello è proprio il pane. Lasciato in dispensa per diversi giorni, al contatto diretto con le fonti d’aria o a causa di una cattiva conservazione, può seccarsi velocemente. Dunque, poiché perde la sua naturale croccantezza, spesso siamo costretti a malincuore a gettarlo nella pattumiera. Ecco perché per combattere inutili sprechi di cibo in cucina dobbiamo trovare delle rapide soluzioni per riciclare il pane raffermo.

Golose idee

Fortunatamente ai fornelli possiamo sbizzarrire la nostra fantasia realizzando ricette e preparazioni gustose e innovative. Pertanto, con un occhio al risparmio con il pane raffermo abbiamo la possibilità di realizzare ricette dolci o salate. Solitamente usiamo il pane secco per la preparazione di gustose polpette o per il polpettone della domenica. Ovviamente, con un po’ d’inventiva, possiamo spaziare tra variegate preparazioni. In questo senso, oggi andremo a proporre un gustoso dolce con il pane raffermo, la frutta e altri delicati ingredienti.

Andiamo dunque a vedere gli ingredienti e il procedimento per realizzare il dolce:

6 pere;

3 mele;

100 gr. di mandorle a scaglie;

150 gr. di uvetta;

300 gr. di pane secco;

100 gr. di corn flakes;

130 gr. di zucchero,

1 bicchiere di latte;

3 uova;

1 bicchierino di amaro alle erbe;

3 cucchiai di cacao amaro in polvere;

3 cucchiai di pangrattato;

1 cucchiaio di miele.

Dunque, cominciamo la preparazione del nostro goloso dolce lasciando in ammollo in acqua calda l’uvetta. Sbattiamo poi le uova in una ciotola e uniamo il latte a filo. Eliminiamo la crosta dal pane e lasciamolo ammorbidire per circa 30 minuti nelle uova e nel latte. Trascorso il tempo, lavoriamo il pane con le mani così da sminuzzare al meglio la mollica.

Laviamo la frutta e dividiamola a metà eliminando il torsolo ma senza sbucciarla: grattugiamo 5 pere e 2 mele. Uniamo alla frutta grattugiata le mandorle, i corn flakes, l’uvetta strizzata, lo zucchero, l’amaro, il cacao e il pane ammorbidito.

Imburriamo e cospargiamo di pangrattato una teglia da forno di 28 cm, trasferiamo al suo interno il composto e inforniamo a 180° per circa 50 minuti.

Prepariamo la decorazione

Affettiamo in maniera sottile la pera e la mela che abbiamo messo da parte precedentemente. Dopo 40 minuti, preleviamo il dolce dal forno e sistemiamo su di esso la frutta. Posizioniamo sul dolce le fettine di mela e pera partendo dal centro in maniera alternata. Infine, spennelliamo la superficie del dolce con il miele sciolto in un bicchiere d’acqua calda. Proseguiamo la cottura per il tempo rimasto e lasciamo poi raffreddare il dolce prima di rimuoverlo dallo stampo. Dunque, per consumare il pane raffermo avanzato al posto del solito polpettone ecco una ricetta per fare un profumato dolce alle mele e pere.

