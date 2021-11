Lo zenzero è una pianta erbacea di origine asiatica appartenente alla famiglia delle Zingiberacee. È formata da un fusto sotterraneo (comunemente chiamato radice) che viene utilizzato come spezia in cucina.

Qualche piccola curiosità sullo zenzero

Questa radice possiede un sapore molto particolare. Un gusto leggermente piccante, pungente e ricorda il limone. In commercio possiamo trovare la radice fresca, essiccata, in polvere o sotto forma di olio essenziale.

Negli ultimi anni lo zenzero ha guadagnato molta popolarità. È utilizzato per insaporire i cibi, ma anche per aromatizzare tisane e infusi. Questa radice si coltiva nei paesi tropicali, infatti lo zenzero necessita di un clima mite e teme il freddo e le temperature gelide.

Per conservare lo zenzero ed evitare che ammuffisca e si secchi dobbiamo assolutamente seguire questi consigli

Come affermato poc’anzi, lo zenzero è una spezia molto utilizzata in cucina, infatti è presente spesso nelle case degli italiani. Come tutti gli alimenti, anche questa radice deve essere conservata nel modo giusto per evitare che perda il sapore, le sue proprietà e vada a male velocemente.

Tra le varie tecniche di conservazione, la più usata è sicuramente quella che prevede il congelamento e l’uso del freezer.

Ma in che modo possiamo congelare la radice? L’operazione è molto semplice; con l’aiuto di coltellino o di un cucchiaino, peliamo la radice e tagliamola a rondelle o tritiamola finemente. Ora mettiamo tutto in un sacchetto con chiusura ermetica e conserviamo in freezer.

Non solo congelatore ma possiamo conservare lo zenzero anche in frigorifero. Basterà lasciare la radice intera e metterla in un sacchetto dotato di chiusura ermetica.

Se invece lo zenzero è già stato tagliato o pelato, possiamo conservarlo in un contenitore ermetico, che eviterà qualsiasi contaminazione e lo terrà fresco per 15 giorni circa.

Quando acquistiamo la radice, e non vogliano né congelarla né conservarla in frigo, possiamo riporla in un sacchetto o in un pezzo di carta da cucina e lasciarla in un luogo asciutto e fresco.

Ecco quindi che per conservare lo zenzero ed evitare che ammuffisca e si secchi dobbiamo assolutamente seguire questi consigli.

Prima di comprare lo zenzero, facciamo attenzione e controlliamo che non presenti macchie, che la buccia sia intatta e che i rizomi non siano secchi.

