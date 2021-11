Il sedano è un vegetale molto apprezzato e spesso presente nella spesa degli italiani. Insieme alla cipolla e all’olio extravergine d’oliva, è un alimento indispensabile per preparare il classico soffritto.

Un ortaggio ampiamente coltivato nelle zone del Mediterraneo e già conosciuto dagli antichi greci per le proprietà medicinali. La sua consistenza è molto croccante e il sapore fresco che ricorda quello del prezzemolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Con le sue 20 calorie ogni 100 grammi, il sedano è un ortaggio molto apprezzato da chi segue una dieta ipocalorica. Infatti viene consumato principalmente crudo, come spuntino o durante i pasti principali. Inoltre, il sedano è ricco di proprietà benefiche che svolgono un ruolo importante per il nostro organismo. Ricordiamo anche che questo vegetale tipicamente autunnale potrebbe saziare velocemente e aiutare a regolare la pressione.

Il metodo più utilizzato per conservare il sedano

Ci sono dei metodi molto semplici che ci permettono di conservare il sedano, in modo che sia sempre fresco come appena comprato. La tecnica più utilizzata è sicuramente quella che prevede il congelamento.

Il procedimento è molto semplice. Laviamo le coste del sedano con acqua fredda e lasciamole sgocciolare. Tamponiamo con un canovaccio per eliminare l’umidità e tagliamo i gambi a pezzi (la dimensione varia in base alle nostre preparazioni). Sistemiamo il sedano nei sacchetti e congeliamo in freezer. Possiamo anche unire le foglie. Un metodo facile e veloce per conservare il sedano anche per 12 mesi.

Per conservare il sedano succoso e croccante per giorni basta seguire questo semplice consiglio

Ma Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre ai nostri Lettori un altro metodo molto valido. Questa volta però, non utilizziamo il congelatore bensì il frigorifero. Ecco che per conservare il sedano succoso e croccante per giorni basta seguire questo semplice consiglio.

Come procediamo? Una volta acquistato il nostro ortaggio, eliminiamo solo le foglie. Avvolgiamo i gambi del sedano nella carta da cucina umida ma non completamente bagnata. I gambi devono essere ben stretti, quindi utilizziamo una elastico per tenerli fermi. Possiamo anche avvolgere il sedano nel foglio di alluminio. Ora conserviamo in frigorifero e non dimentichiamo di segnare la data di acquisto dell’ortaggio.

Il sedano è un alimento ad alto contenuto di acqua, quindi questo metodo contribuirà a mantenere la sua naturale umidità.

Ricordiamo che le foglie del sedano non devono essere assolutamente buttate via. Possiamo conservarle con i gambi o utilizzarle nell’insalata, per insaporire il brodo o ancora preparare un ottimo pesto.

Approfondimento

Per conservare l’insalata fresca e croccante per giorni basta solo questo semplice trucchetto