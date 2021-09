Tra le tante varietà di piante che si possono coltivare in piena terra o in vaso quella del peperoncino è certamente una delle più diffuse. Non necessita di tante cure e ravviva l’orto con colori forti e brillanti.

Il peperoncino proviene dalle zone del Centro e del Sud America, ma oggi è coltivato in tutte le parti del Mondo. Le varietà sono tantissime e la loro piccantezza è stabilita dalla scala di Scoville.

Le piante di peperoncino sono molto facili da curare, ma hanno bisogno di qualche piccola accortezza. Infatti, per avere un raccolto ricco e prosperoso dobbiamo stare attenti alle temperature e al terreno. Ricordiamo anche che per avere piante di peperoncino sane e rigogliose basta unire al terreno questo concime naturale.

Metodi semplici per conservare il peperoncino

Proprio come il metodo spiegato nell’articolo “È questo il modo migliore per conservare il basilico e averlo sempre fresco profumato come appena raccolto anche in inverno” anche il peperoncino può essere conservato. Il metodo più semplice è quello del congelamento. Basta solo lavare i peperoncini, asciugarli per bene, inserirli in un sacchetto adatto al congelamento e conservarli nel freezer.

Un altro metodo molto utilizzato è quello dell’essicamento. Basta lavare e asciugare per bene i peperoncini. Tagliarli verticalmente e posizionarli all’interno di una teglia da forno. La temperatura del forno dovrà essere molto bassa e durante la cottura, ricordiamo di tenere lo sportello semi aperto per far uscire l’umidità. Questa operazione richiede un paio d’ore e un po’ si attenzione, perché i peperoncini potrebbero bruciarsi.

Per conservare i peperoncini anche in inverno basta questo metodo geniale che in pochi conoscono

Oltre ai metodi poc’anzi decritti, possiamo utilizzare anche un’altra tecnica, poco conosciuta, ma perfetta per avere peperoncini dal gusto particolare. Il metodo è quello della conservazione sottaceto.

Per la preparazione serviranno 250 grammi di peperoncini, 10 grammi di sale, 1 spicchio di aglio, 400 millilitri di aceto e 100 millilitri di acqua.

In una pentola versiamo acqua, aceto e spicchio di aglio sbucciato. Portiamo ad ebollizione e inseriamo i peperoncini, in precedenza lavati e ripuliti dal picciolo. Lasciamo sobbollire a fiamma bassa per circa 5 minuti, poi possiamo spegnere il fuoco. Ora non ci resta che prendere, con l’aiuto di una pinza, i nostri peperoncini e inserirli nel barattolo di vetro, rigorosamente sterilizzato prima di essere utilizzato.

Finita questa operazione, ricopriamo i nostri peperoncini con l’acqua di cottura (non eliminiamo assolutamente l’aglio). Assicurandoci che siano ben coperti dal liquido e cerchiamo di non lasciare spazi vuoti all’interno del barattolo.

Chiudiamo ermeticamente e capovolgiamo i barattoli per creare il sottovuoto. Quando si saranno completamente raffreddati, possiamo conservarli in un luogo fresco e buio. I nostri peperoncini saranno pronti dopo 20 giorni circa. Quindi, per conservare i peperoncini anche in inverno basta questo metodo geniale che pochi conoscono.

Facciamo attenzione nel momento dell’apertura del barattolo, prima di assaggiarli, assicuriamoci che non ci sia muffa o strani odori.