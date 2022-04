È arrivata la bella stagione e la primavera porta con sé tante giornate di sole e di caldo. Per questo motivo anche noi, nei nostri ambienti di casa, ci stiamo preparando alla primavera con pulizie e ordine. Iniziamo a sfoltire l’armadio con il cambio stagione, a mettere sui letti piumini più leggeri, lasciando più spazio per plaid di cotone che possano darci un minimo ristoro la sera sul divano, senza però appesantire con una copertura troppo eccessiva. Per questo motivo dobbiamo anche iniziare a lavare e riporre, magari nei cassetti, le coperte e i piumini usati per tutta la stagione invernale. Ci hanno dato molte soddisfazioni, ma è arrivato il momento di metterli a riposo.

Evitiamo di portarle in lavanderia e spendere soldi

Sia i piumini che le coperte sono un tema abbastanza caldo nei nostri appartamenti. Non sappiamo mai come comportarci. Molti si affidano ai lavaggi a secco per riporre tutto nell’armadio. In questo modo rimarranno puliti fino alla prossima stagione fredda. Ma capita che non abbiamo il tempo di portare in lavanderia tutto il necessario o di usufruire di una a gettoni. Ebbene, esiste un metodo del tutto casalingo per sistemare soprattutto le coperte e le trapuntine in lana senza dover ricorrere ad aiuti esterni. È un metodo facilissimo che richiederà solo qualche minuto del nostro tempo.

Per conservare a lungo le coperte invernali nell’armadio ecco come lavarle e profumarle eliminando puzza di umido e cattivi odori

Per prima cosa infialiamo nella lavatrice la coperta o le coperte invernali che vogliamo sistemare definitivamente nei cassetti. Attenzione al carico dell’oblò: se un paio di coperte non lo fanno girare adeguatamente, meglio metterne una alla volta, evitando così che i capi si lavino male o di rovinare la lavatrice. Basterà anche un lavaggio breve a 40-60 gradi, con detersivo e ammorbidente. Una volta terminata l’igienizzazione, togliamo la coperta e mettiamola stesa bene o su un filo in terrazzo o sullo stendino. Prepariamo, quindi, una miscela di aceto di mele, limone (il succo di uno sarà più che sufficiente) e un cucchiaio di bicarbonato. Mettiamo tutto dentro un vaporizzatore vuoto, agitiamo per far mescolare gli ingredienti e spruzziamo la soluzione sulla coperta.

Attenzione a non bagnarla completamente, basterà solo inumidirla. Questo servirà per evitare che il capo possa sviluppare puzza di umido e cattivo odore, sia dentro l’armadio che, soprattutto, in una busta sottovuoto salva spazio. Lasciamo asciugare per bene, non dovrà rimanere neanche una parte umida, oppure il nostro intervento sarà completamente fallace. Poi riponiamo il tutto in letargo per almeno 6 mesi. Per conservare a lungo le coperte invernali in vista della prossima stagione, basta questo spray completamente naturale ed efficace al 100%.

