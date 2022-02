Un simpatico modo di dire, con cui apostrofare chi sta sempre in mezzo ai piedi, recita: “sei sempre in mezzo come il prezzemolo”. Questo perché il prezzemolo è un’erba aromatica che possiamo utilizzare per insaporire quasi tutte le pietanze: piatti di pasta, verdure, secondi di pesce o di carne. Per questo, è una buona idea fare grandi conserve di prezzemolo fresco, da utilizzare al momento opportuno.

Per conservare a lungo il prezzemolo fresco, però, serve conoscere i metodi giusti. Altrimenti rischiamo di ritrovare il frigorifero pieno di rametti di prezzemolo appassiti e da buttare all’istante. Esistono vari modi per conservare il prezzemolo, cercando di mantenerne a lungo la freschezza. Il più conosciuto e utilizzato è quello di sminuzzarlo e congelarlo in freezer. Ma non è detto che sia il metodo più efficace.

Come congelarlo nel freezer

Come abbiamo detto, il metodo prediletto da molti per conservare il prezzemolo è congelarlo. È un metodo che può funzionare, se fatto seguendo di pari passo tutti i passaggi.

Iniziamo eliminando tutte le foglie già appassite o ingiallite del prezzemolo: dovranno rimanere solo le più verdi e rigogliose. A questo punto, laviamo il prezzemolo sotto l’acqua corrente e in seguito asciughiamolo con cura con uno strofinaccio. È di massima importanza che il prezzemolo sia perfettamente asciutto, per impedire che si ghiacci. Per velocizzare questo passaggio, possiamo anche utilizzare una centrifuga per insalate.

A questo punto tritiamo il prezzemolo con un coltello o con un mixer (in questo secondo caso, non tritiamolo troppo a lungo). Ora non ci resta che versare il prezzemolo tagliato in un vasetto di vetro, senza riempire tutto lo spazio. Chiudiamo il vasetto e mettiamolo nel congelatore.

Questo è il metodo che quasi tutti utilizzano, ora ne vediamo un più veloce, che molti non conoscono.

Per conservare a lungo il prezzemolo fresco non serve congelarlo ma basta un sacchetto di plastica

Non bisogna per forza congelare il prezzemolo per conservarne a lungo la freschezza. Possiamo ottenere ottimi risultati anche utilizzando un semplice sacchetto di plastica.

In questo caso, prendiamo i rametti di prezzemolo fresco e mettiamoli in un bicchiere. Versiamo dell’acqua fino a circa metà bicchiere. Ora prendiamo un sacchetto di plastica, di quelli da freezer, e chiudiamo il bicchiere al suo interno. Una volta chiuso, tagliamo con un paio di forbici gli angoli che si formano alla base del sacchetto. Riponiamo il tutto il frigorifero, avendo cura di cambiare l’acqua di tanto in tanto.

