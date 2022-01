Cucinare per sé o la famiglia ogni giorno può essere una bella abitudine. Ogni tanto, però, per il tempo a disposizione o mancanza di fantasia, si preparano gli stessi primi o secondi e si risolve. Questo potrebbe penalizzare il gusto o non invogliare a mangiare con appetito. Una soluzione veloce e per dare nuova vita ai soliti spaghetti o all’insalata, per non parlare della fettina di carne o del pesce, consiste nell’uso dei condimenti. L’olio extravergine di oliva è molto usato nella cucina italiana e si trova anche ad un prezzo abbordabile. In negozi di gastronomia e prodotti locali lo si può acquistare aromatizzato. Molto noto è l’olio al peperoncino. L’olio si presta anche ad essere arricchito con tanti altri aromi e anche con la curcuma.

Per condire la pasta o insaporire il pesce e semplici insalate l’olio aromatizzato in 5 versioni sarà l’ideale

Per preparare l’olio aromatizzato basta poco. Si può fare a caldo o a freddo. Vediamo come.

Olio aromatizzato alla menta

250 ml di olio extravergine d’oliva;

10/15 foglie di menta.

Scaldare l’olio fino a circa 75 gradi, spegnere, unire la menta e lasciare raffreddare. Alla fine basterà filtrare l’olio e conservarlo in una bottiglietta. È pronto all’uso e ottimo in insalate o per insaporire contorni di verdure.

Olio aromatizzato al basilico

250 ml di olio EVO;

10 foglioline di basilico;

uno spicchio d’aglio;

un po’ di buccia di limone biologico.

Scaldare l’olio alla temperatura massima di 75 gradi, spegnere il fuoco e aggiungere il basilico, l’aglio e il pezzetto di buccia del limone. Quando si sarà raffreddato, filtrare e conservare in una bottiglietta. Quest’olio aromatizzato va bene per condire la pasta o un’insalata.

Olio aromatizzato a freddo

Se scegliamo di aggiungere all’olio gli aromi a freddo, dovremo attendere più tempo affinché possa essere pronto all’uso. Ecco tre versioni.

Olio con zenzero e limone

In una bottiglietta versare l’olio EVO, qualche scorza di limone biologico e un po’ di zenzero fresco. Lasciare al buio per una decina di giorni, in modo che gli aromi impregnino bene l’olio. Può rendere speciali pesci e carni.

Olio con rosmarino

Inserire nella bottiglia rametti di rosmarino o i soli aghi, lasciare al buio l’olio per almeno tre settimane e poi utilizzare soprattutto sulla carne, anche di pollo.

Olio con erbe aromatiche

Per un olio dal gusto più deciso si potrebbero utilizzare più erbe insieme, per esempio foglie di menta e salvia con gli aghetti di rosmarino. L’olio aromatizzato sarà pronto dopo due settimane.

