Il 21 novembre è la Giornata Nazionale degli Alberi. Questa festa è dedicata all’importanza di boschi e foreste. Proprio in vista della ricorrenza, Selectra ha studiato i consumi di gas e luce e il relativo impatto ambientale. Per compensare i consumi annuali di luce e gas servirebbero 160 alberi.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno avuto modo di leggere l’intero report. Una famiglia media, senza attivare una offerta green, emette in atmosfera circa 3.210 kg di CO2. Questa cifra richiederebbe di essere compensata, come detto, con un bosco di 160 alberi. La pianta presa a riferimento è una essenza arborea di alto fusto situata in città con clima temperato capace di assorbire 20 kg CO2/anno. Ora, però, vediamo nello specifico, le famiglie consumando luce e gas quanta CO2 emettono nell’aria.

Il report ha esaminato vari profili dei consumatori.

Bassi consumi

Prendiamo il caso di un appartamento abitato da una coppia che consuma in media, 1.500 kWh di energia elettrica e 700 Smc di gas all’anno. Questa coppia emette ogni anno 384 kg di CO2 per i consumi di energia elettrica e 1.260 kg di CO2 per quelli di gas. A fronte di ciò ci vorrebbero 82 alberi. Passiamo ora ad esaminare una famiglia media.

Quanto consuma una famiglia

La famiglia presa in considerazione è composta da due adulti e due bambini. I quattro membri vivono in un appartamento di 100mq e consumano annualmente 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di gas. In questo caso per compensare i 3.210 kg di CO2, ci sarebbe invece di un bosco di circa 160 alberi.

Il nucleo familiare allargato

Vediamo, infine, il nucleo familiare allargato composto da 5 o più membri ubicati in una casa indipendente di 150mq. I consumi sono molto alti: 3.500 kWh di energia elettrica e 2.500 Smc di gas all’anno. Parliamo di emissione di 5.396 totale kg di CO2 compensabili da 270 alberi. In definitiva, per fare una media, per compensare i consumi annuali di luce e gas servirebbero 160 alberi.