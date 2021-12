La cucina è il luogo in cui possiamo sperimentare e far fluire la nostra creatività. La vastità di ricette che abbiamo a disposizione, infatti, ci permette di provare continuamente nuovi piatti e di mettere in pratica la nostra fantasia. Ma non è di certo finita qui. Ai fornelli non creiamo solo dei gustosi piatti, belli anche da vedere. Ma, cosa che forse molti non sanno, ci prendiamo anche cura della nostra salute. Infatti, ci sono alcuni alimenti che si presentano come grandi alleati del nostro organismo. E tutto ciò che noi dobbiamo fare è conoscerne le proprietà e confrontarci con il nostro medico di fiducia per capire come sfruttarle al meglio.

Per combattere radicali liberi e problemi cardiovascolari c’è una ricetta gustosissima che tutti dovremmo provare

Di ricette che potrebbero diventare grandi amiche del nostro corpo avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato un piatto che protegge cuori e muscoli, oltre a deliziare il palato. Ma le idee sono tantissime e oggi vogliamo proporne una in particolare, che comprende due ingredienti principali. Il primo sono i broccoli che, come specificato in questo nostro articolo, sono grandi amici del cuore e della salute cardiovascolare. Il secondo ingrediente sono le lenticchie, ricche di antiossidanti, che combattono i radicali liberi, aiutando il nostro organismo. Per sfruttare al meglio le loro proprietà potremmo cucinare delle gustose polpette. Per realizzarle, ci serviranno:

150 gr di broccoli;

100 gr di lenticchie;

aglio;

olio extravergine di oliva;

sale;

pangrattato.

Come preparare le nostre gustose polpette

Per prima cosa, lessiamo i broccoli e, in una seconda pentola, facciamo la stessa cosa con le lenticchie. Quando i due ingredienti saranno pronti, versiamoli insieme in un frullatore. Avviamo l’elettrodomestico e aspettiamo che broccoli e lenticchie diventino simili a una crema densa e si amalgamino alla perfezione. Intanto, aggiungiamo anche l’aglio, un pizzico di sale e 2/3 cucchiai di pangrattato. Quando tutti gli ingredienti saranno omogenei, allora dividiamo il tutto in piccole polpette da mettere su una teglia con carta da forno. Facciamo poi cuocere la nostra piccola creazione in forno a 180° per una ventina di minuti. Condiamo nuovamente con sale e olio, et voilà.

Perciò, ora lo sappiamo. Per combattere radicali liberi e problemi cardiovascolari c’è una ricetta gustosissima che tutti dovremmo provare. Sicuramente non sarà solo il nostro organismo a ringraziarci, ma anche il nostro palato. Infatti, questo è un piatto perfetto da preparare e presentare in qualsiasi occasione. E di certo potremmo fare un figurone.

