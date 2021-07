La mobilità delle articolazioni influisce fortemente sulla capacità di compiere alcuni movimenti senza avvertire fastidi. I fattori che influiscono su questa flessibilità sono tantissimi e spaziano dall’età, a problematiche congenite e a stili di vita poco salutari. Accanto a tutti questi fattori la mobilità articolare ha bisogno, però, di un programma di allenamento e di precisi esercizi. Per combattere problemi e dolori articolari basta muoversi così per 5 o 6 minuti al giorno. Il Team di Fitness di ProiezionidiBorsa ha selezionato i migliori esercizi per la mobilità articolare.

Quali sono i primi 3 esercizi per le articolazioni

Il primo movimento riguarda la zona compresa tra testa, collo e spalle. Bisogna effettuare una semplice rotazione del capo, in piedi sul tappeto e con le gambe leggermente divaricate. Posizionare le braccia sui fianchi ed eseguire movimenti rotatori della testa molto lentamente, prima da un lato e poi da quello opposto. Proseguire con questo movimento per un minuto circa, alternando sinistra e destra.

Il secondo esercizio è la rotazione delle braccia, anche detta circonduzione. Nella stessa posizione di prima allargare le braccia orizzontalmente al corpo ed effettuare leggere rotazioni di spalle e braccia in avanti e indietro. La testa rimane ferma e dritta e gli occhi guardano in avanti. Eseguire i movimenti alternando i versi per un altro minuto.

È incredibile ma per combattere problemi e dolori articolari basta muoversi così per 5 o 6 minuti al giorno

Nella stessa posizione di partenza, abbassare il corpo in avanti e toccare la punta del piede destro con la mano sinistra. Risollevare il corpo nella posizione di partenza e fare lo stesso con braccia e gambe opposte. L’altro braccio punta verso l’alto durante l’incontro tra mano e punta del piede.

A questo punto scendere nella posizione del cobra, una precisa postura del corpo che deriva dal mondo dello yoga. La Redazione aveva già spiegato come eseguirla correttamente e quali erano i benefici in questa precedente guida. Rimanere in posizione per circa 60 secondi e procedere con l’ultimo esercizio.

Come terminare l’allenamento

Per finire, portare il corpo nella posizione del diamante. Sedere il corpo sul tappeto con le gambe piegate e i talloni che toccano i glutei e sorreggono il peso. Le braccia sono distese sulle cosce in una posizione rilassante. Testa e collo sono invece perfettamente dritti e gli occhi guardano in avanti.

È possibile anche mantenere gli occhi chiusi per rilassare corpo e mente. Restare in posizione per un minuto ed ecco terminata la sessione per la mobilità delle articolazioni. È comunque sempre consigliabile valutare idoneità e benefici di un allenamento per la mobilità con uno specialista del settore.