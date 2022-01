La qualità della vita si fa ogni anno sempre più importante e preziosa. Questo avviene perché l’uomo vive a volte in posti minacciati da inquinamento e traffico, ma anche con carenza di servizi pubblici e possibilità lavorative. Per fortuna ciò non avviene dovunque. Ogni anno, infatti, viene stilata una lista delle città più vivibili in base, appunto, alla qualità della vita. Se questa è soddisfacente ne giova la persona e la società nel suo complesso. In caso contrario, per i fattori accennati o per motivi fisiologici e relativi all’età o a cattive abitudini, si possono avere problemi nell’addormentarsi.

Per combattere l’insonnia riducendo il rischio di ipertensione e proteggere il cuore ecco un piatto serale col radicchio

Gli esperti affermano che dormire male e in modo insufficiente aumenterebbe il rischio di ipertensione, influenzando la qualità e la durata della vita e abbassando le difese immunitarie. Lo stile di vita sano e un’alimentazione appropriata possono influenzare positivamente il sonno, proteggendo anche il cuore. Sarebbe da evitare la sera l’assunzione di cioccolato, pepe, paprika, patatine, caffè, alcol e altri alimenti. Tra i cibi consigliati, invece, troviamo la pasta, il riso, varie verdure e formaggi freschi. La ricetta che segue è un primo piatto che può anche essere consumato la sera e che contiene degli ingredienti che favoriscono il rilassamento e il sonno.

Risotto con radicchio rosso

Ingredienti per 4 persone

400 g di riso;

un radicchio rosso;

una cipolla;

200 ml di vino bianco;

olio extravergine d’oliva;

50 g di burro;

100 g di noci sgusciate;

formaggio a pasta dura;

sale;

un litro di brodo vegetale.

Preparare il brodo vegetale con carote, sedano, cipolle e altre verdure a piacere o comprarne uno già pronto e mantenerlo caldo. Pulire e lavare il radicchio rosso, asciugarlo e poi tagliarlo. In un tegame soffriggere una piccola cipolla in un po’ d’olio. Quando comincia a diventare dorata, versare il riso e dopo qualche minuto il radicchio. Versare il vino e poi cominciare ad aggiungere ogni tanto il brodo. A metà cottura insaporire con un pizzico di sale e le noci tritate. Alla fine, mantecare con il burro e un po’ di formaggio grattugiato, grana o parmigiano.

In conclusione, per combattere l’insonnia riducendo il rischio di ipertensione e proteggere il cuore ecco un piatto serale col radicchio rosso e noci, appetitoso e semplice. La ricetta, arricchita da un po’ di speck appena rosolato, è una buona idea anche per un pranzo invernale.