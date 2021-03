In questo periodo, siamo un po’ tutti presi con la sistemazione del prato e delle piante che abbiamo in giardino.

Le giornate si allungano, sono più calde e la stagione della rinascita è alle porte.

Se quest’anno vogliamo cambiare e sostituire i pesticidi con delle soluzioni naturali e a portata di mano, questo articolo è quello giusto.

Infatti, per combattere le formiche in giardino basta questo ingrediente che abbiamo tutti in cucina.

Si tratta dell’aceto di vino o, se ne abbiamo a disposizione, anche quello di mele.

È senza dubbio un insetticida naturale che allontana le formiche dalle nostre piante.

Ma non solo. Infatti è utilizzato per tenere lontano qualsiasi altro insetto che si trova nel nostro giardino. E si pensi alle zanzare e alle cimici.

La procedura è molto semplice, basta mettere dell’aceto lungo i bordi dei vasi delle piante.

Oppure possiamo preparare una bottiglietta con una soluzione divisa al 50% tra aceto e acqua.

È sufficiente spruzzarla sul terreno e sulle piante, a cerchio, attorno al loro fusto.

In questo modo creeremo un confine che l’insetto difficilmente superererà.

Una soluzione, anch’essa molto semplice, è quella di posizionare nel nostro giardino dei batuffoli di cotone impregnati di aceto.

Inoltre, per chi non lo sapesse, si può anche provare creare uno spray fatto in casa.

All’interno ci versiamo in parte aceto e in parte acqua, aggiungendo anche un cucchiaino di detergente per i piatti.

Scuotiamo il composto cosicché tutti gli ingredienti si mescolino e spruzziamo sulle parti che vogliamo andare a proteggere.

Inoltre l’utilizzo dell’aceto in giardino ci aiuta anche a mantenere le nostre piante più sane.

Basterà annaffiarle con una miscela composta da tre litri di acqua e due cucchiai di aceto di mele.

I risultati non possono che essere garantiti!