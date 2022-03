Ogni giorno il nostro corpo svolge tante funzioni importanti e ha bisogno di acqua, energia e tanti elementi utili apportati dalla nostra alimentazione. Gli scarti dei processi vengono espulsi tramite le vie urinarie e l’evacuazione. Può accadere di avere dei problemi particolari e quindi queste funzioni possono essere difficoltose. Altre volte, invece, potrebbe trattarsi di eventi momentanei legati a un’alimentazione scorretta.

Ad esempio, se beviamo poco o sudiamo molto, oppure stiamo mangiando meno verdure, il sistema digerente potrebbe risentirne. In assenza di malattie particolari, sempre dopo aver consultato il medico, si potrebbe curare di più la scelta dei cibi da mangiare. Non solo bevendo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, ma anche mangiando alcuni alimenti potremo aiutare reni e intestino. Per combattere la stitichezza sono spesso consigliate le prugne, ricche di fibre, mangiate magari a colazione con dello yogurt. Ricordiamoci anche dei carciofi, però. Anch’essi ricchi di fibre, farebbero bene in caso di stitichezza e favorirebbero anche la diuresi. Tra tanti altri alimenti non dovremmo trascurare anche alcuni tipi di verdura, come gli agretti, noti pure con il nome di barba di frate.

Per combattere la stitichezza, oltre a carciofi e prugne questa erba favorirebbe anche la diuresi e si può cucinare così

Gli agretti si presentano lunghi e sottili e hanno un sapore un po’ acre, da cui il nome. Si raccolgono in primavera e si possono cucinare in vario modo. Possiedono tanti elementi utili come il ferro, il calcio, il potassio e le vitamine C, A e quelle del gruppo B. Gli agretti saziano, aiuterebbero l’attività intestinale, depurerebbero l’organismo e avrebbero proprietà diuretiche. Non solo come contorno, questa verdura può essere usata come condimento. Ecco una ricetta per 2 persone:

160 g di spaghetti integrali;

160 g di pomodorini;

150 g di agretti;

qualche cappero;

qualche noce;

uno spicchio d’aglio;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Lavare per bene gli agretti e poi cuocerli in acqua salata per qualche minuto. Tagliare i pomodorini e farli cuocere in padella dopo aver dorato lo spicchio d’aglio con un po’ d’olio. Lavare i capperi e unirli al pomodoro. Ora cuocere la pasta, scolarla quando è al dente e versarla in padella. Aggiungere gli agretti e mescolare. Dopo qualche minuto, impiattare e cospargere gli spaghetti conditi con un po’ di noci tritate.

In questo modo le fibre degli agretti si uniranno a quelle della pasta integrale in un primo piatto gustoso e salutare.