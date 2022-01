Malgrado la varietà di piatti sulle nostre tavole o quando mangiamo fuori, spesso evitiamo dei cibi che potrebbero aiutarci in una funzione particolare del nostro corpo: l’evacuazione. Soffrire di stitichezza può capitare per diversi motivi: dieta squilibrata, poca idratazione, poche fibre, vita sedentaria. Non dimentichiamo che può causarla anche un cambiamento ambientale, tipo lo stare a casa di altre persone come ospiti, una vacanza con l’alloggio in bed & breakfast oppure ostelli, o in campeggio e così via. Anche la vita lavorativa a volte può rimandare l’andare in bagno, con conseguenti fastidi e gonfiore.

Per combattere la stitichezza ecco un primo piatto con un pesto siciliano e qualche consiglio utile per stimolare l’intestino pigro

Se gli episodi non sono molto frequenti si può correggere lo stile di vita. In caso contrario è bene rivolgersi a un gastroenterologo in modo da accertare le cause e trovare la soluzione più adatta al caso specifico. A parte quando è il luogo in cui ci si trova a ritardare l’evacuazione, trattandosi di un fenomeno passeggero e regredibile, per stimolare un intestino pigro ci sono degli accorgimenti. Innanzitutto, gli specialisti consigliano di bere almeno un litro e mezzo o due di acqua. In tal modo le feci saranno morbide e l’intestino potrà espellerle con più facilità. Poi è consigliabile mangiare frutta, verdura e fibre, evitando molti cibi raffinati. Da preferire, quindi, pasta e pane integrali. Altro consiglio è il movimento. Bastano 30 minuti di camminata o di esercizio fisico, anche a casa, per aiutarci.

Un primo piatto gustoso e ricco di fibre

Mangiare con gusto anche assumendo fibre utili all’intestino è possibile con qualche ricetta adatta. Ecco la pasta integrale con pesto siciliano di mandorle e pomodori.

400 g di pasta corta integrale;

300 g di polpa di pomodoro;

4 pomodorini secchi sott’olio;

un aglio;

50 g di mandorle;

pangrattato;

basilico;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Cuocere la pasta integrale in acqua bollente salata. In un mortaio inserire le mandorle, l’aglio, il basilico e i pomodorini secchi. Pestare e dopo versare la polpa di pomodoro, un pizzico di sale e di pepe. In mancanza del mortaio si può utilizzare un frullatore o un robot da cucina. In una padellina versare un filo d’olio, riscaldare e poi tostare il pangrattato. Scolare la pasta appena cotta, condire col pesto e cospargere di pangrattato.

