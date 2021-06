In queste giornate calde e afose ormai è impossibile non sentirsi stanchi e spossati. Alcuni di noi non solo soffrono il caldo di giorno ma anche di notte, questo disturba il riposo e ci fa iniziare la giornata meno carichi.

Fortunatamente la natura ci fornisce degli ingredienti che permettono di dare al nostro corpo la giusta dose di energia. Tra questi vi sono dei frutti che se combinati assieme risultano una bomba e ci permettono di affrontare al meglio la giornata. Tra questi possiamo mixare la banana, il cocco e l’ananas.

Per combattere la stanchezza ecco come preparare il centrifugato energizzante

Per preparare il centrifugato energizzante abbiamo bisogno di una banana, 4 pezzi di cocco possibilmente fresco e 3 fette di ananas.

Questi tre ingredienti sono un concentrato di vitamine e minerali utili all’organismo. La banana grazie al suo alto contenuto di zuccheri e amidi non solo fornisce energia ma riduce anche la sensazione di fame. Il cocco grazie al potassio e al magnesio combatte la debolezza e le vitamine B e C combattono il senso di spossatezza. L’ananas, invece, grazie al suo sapore unico e dolce è ricco d’acqua e fibre e aiuta l’organismo ad eliminare le scorie. Anche questo frutto, come la banana, stimola il senso di sazietà.

Per preparare questo centrifugato consigliamo di tagliare a pezzi grossolani il cocco e l’ananas e inserirli in un frullatore con un po’ d’acqua. Aggiungerne un po’ aiuta a frullare i pezzi più velocemente e a creare un composto liquido e omogeneo.

Consigliamo di frullare la banana a parte e una volta pronta possiamo aggiungerla alla bevanda precedentemente ottenuta.

Per chi lo gradisce è possibile aggiungere qualche fetta di zenzero o di cannella per aromatizzare il nostro centrifugato. Inoltre, se dovesse risultare troppo denso, si potrà aggiungere un po’ di acqua o di succo di arancia.

