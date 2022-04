Stare in forma e svolgere le tante attività quotidiane a casa o fuori è ciò che tutti desideriamo. A causa, però, di qualche patologia, possono verificarsi dei rallentamenti e senso di fatica. In altri casi la debolezza e la spossatezza possono manifestarsi per cause diverse. Una di queste è il cambio di stagione. Soprattutto durante il passaggio dalla stagione fredda alla primavera, sintomi come debolezza, mal di testa, affaticamento colpiscono molti individui. Il corpo, in quel caso, deve abituarsi in maniera graduale alle diverse condizioni climatiche, quindi al caldo, a una pressione diversa e anche alle maggiori ore di luce. A ciò bisognerebbe aggiungere il carico di tossine accumulate nei mesi precedenti per un’alimentazione ricca di grassi e zuccheri per fronteggiare il freddo.

Oltre a queste cause, nelle donne a volte si accusa un senso di fatica nella settimana prima del ciclo. I fattori ormonali porterebbero a una ritenzione idrica manifestata da gambe pesanti, ma anche difficoltà di concentrazione, gonfiore e desiderio di dolci. Senza dubbio, ogni persona reagisce in modo diverso al cambio di stagione, così come le donne soffrono in modo più o meno intenso della sindrome premestruale.

Per combattere la spossatezza e la fatica in primavera, ma anche prima del ciclo, ecco alcuni consigli e rimedi naturali

Per affrontare al meglio la primavera e anche la fase premestruale, potrebbero aiutare alcune semplici regole:

alimentarsi in modo sano e vario, con attenzione all’apporto di frutta e verdura;

dormire almeno 7 ore, aiutandosi con tisane o melatonina, sotto il consiglio del medico. Si può favorire il sonno anche mangiando la sera almeno tre ore prima di andare a letto. La cena dovrebbe essere leggera;

fare una buona colazione al mattino, introducendo cereali e yogurt. Le fibre e i fermenti, infatti, aiuterebbero la flora intestinale, favorendo il sistema immunitario. Non dimentichiamo del cacao o un pezzetto di cioccolato, poiché ricchi di minerali e antiossidanti e di sostanze che aiuterebbero l’umore;

fare uno spuntino con un po’ di frutta secca, che contiene tra gli altri magnesio e potassio. Combatterebbe lo stress e la fatica, aiutando i muscoli e il sistema cardiovascolare;

tra gli altri rimedi naturali troviamo il ginseng, energizzante e digestivo, e il guaranà, che ridurrebbe l’affaticamento fisico e mentale.

Infine, per combattere la spossatezza e la fatica, potrebbe risultare utile anche la carnitina. Questa sostanza è naturalmente presente nei tessuti del nostro organismo. La carnitina potrebbe facilitare la trasformazione dei lipidi in energia, favorendone il trasporto e un recupero in presenza di affaticamento. Oltre agli integratori, questa sostanza si trova in modo naturale in alcuni alimenti, come vari tipi di carne, nel latte e in qualche frutto. Prima di assumerla è bene sentire il parere del medico.

