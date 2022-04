Qualcuno la prova costume l’ha già affrontata nei giorni scorsi. Abbiamo infatti visto come su molte spiagge Italiane, complice il bel tempo, ci fosse già un discreto affollamento. E, soprattutto in quelle meravigliose del Sud, tipo questa, qualcuno sfidava già le leggi dell’estetica con un bel costume da bagno. Non entriamo nel merito di chi potrebbe aver passato o meno la prova del costume, ma sta di fatto che l’estate è ormai alle porte. E, non ridano i maschietti, molti dei quali dovranno smaltire una “pancetta”, che si è impadronita del loro girovita negli ultimi due anni. Anzi proprio per questo, consigliamo ai nostri Lettori di dare un’occhiata a questo suggerimento. Ma, tornando al pubblico femminile, vedremo oggi un sistema che molte donne stanno provando per migliorare la propria estetica, con pareri positivi.

Come attaccare la cellulite con le onde magnetiche

Cellulite: questa maledetta che assale il fisico delle nostre compagne, provocando loro anche delle sonore arrabbiature. Magari aumentate dai fisici statuari delle modelle, delle dive e ora pure delle influencer. Proprio tutte queste categorie si dichiarano soddisfatte dell’uso delle cosiddette: “onde d’urto acustiche”. Non spaventiamoci, perché non è nulla di impressionante o di grave e pericoloso. Si tratta di onde sonore, che vengono appunto chiamate “energia acustica” che si propagherebbero nei tessuti. Con l’obiettivo di colpire rapidamente le zone da trattare, abbattendo il grasso e riparando i tessuti, tonificandone i muscoli.

Per combattere la cellulite e tonificare tutto il corpo questo è il sistema estetico alternativo che sempre più donne starebbero provando con successo

Anticipiamo magari le nostre Lettrici col quesito su dove colpiscano e quali siano le loro caratteristiche principali. Premettiamo che regalare un trattamento di questo tipo nei centri estetici è un’idea che piace molto alle nostre compagne. Così per lo meno dichiarano loro stesse che apprezzano in modo particolare i risultati su:

glutei e cosce;

ma anche braccia e zona addominale.

In cosa consiste

Una seduta di onde d’urto potrebbe costare dai 50 ai 100 euro, ma molto dipende ovviamente dalla struttura in cui ci rivolgiamo. Non rappresenterebbero un pericolo per la salute, come ricorda questo studio medico, in quanto di natura meccanica. Per combattere la cellulite e tonificare tutto il corpo questi trattamenti hanno rappresentato ultimamente un valido alter ego alle classiche operazioni di rimozione della cellulite. Grazie anche alla loro azione di stimolo drenante e di alleato per dimostrare qualche annetto in meno, che, proprio male non fa. Ricordandoci però, di unire una dieta equilibrata, tanta acqua e attività fisica e sportiva costanti.

