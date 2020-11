In questo periodo l’influenza fa sicuramente più paura del solito. Ma non bisogna allarmarsi perché, come tutti sanno, i virus più comuni girano comunque dato il freddo. E passare giorni e giorni in un andirivieni infinito tra letto e divano non è proprio il massimo. In questo caso, però, sono le nonne ad arrivare in soccorso con uno dei rimedi più famosi della tradizione popolare. Infatti, per combattere l’influenza in modo immediato, basteranno questi due ingredienti naturali che tutti hanno in casa. Sarà facilissimo tornare a star bene con una soluzione completamente naturale.

Quali sono gli ingredienti necessari?

Per realizzare questo ingrediente naturale, servono principalmente tre ingredienti: aglio, cipolla e timo. Tutti e tre questi alimenti, infatti, hanno delle potentissime proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. Dunque, hanno la capacità di agire sull’organismo per riportare l’equilibrio. Per realizzare questa soluzione saranno sufficienti:

1 testa di aglio

1 cipolla

½ ramo di timo

1 patata

zenzero

olio di oliva

La ricetta per la zuppa contro l’influenza

Per prima cosa, bisognerà tagliare sia l’aglio che la cipolla in piccole rondelle. Successivamente, basterà grattugiare la patata e lo zenzero e mettere il tutto in una pentola piena d’acqua, dopo aver aggiunto anche il timo. Sarà quest’ultimo soprattutto l’ingrediente segreto per questa fantastica zuppa. Dopo aver fatto cuocere fino a che il composto non sarà abbastanza morbido, bisognerà aggiungere l’olio e, se si vuole, anche un po’ di succo di limone.

Et voilà. Ecco come si fa per combattere l’influenza in modo immediato, basteranno questi ingredienti che tutti hanno in casa e il gioco sarà fatto. È doveroso comunque specificare che non ci sono pareri di medici a riguardo. Questo è un rimedio della tradizione, e come tale viene dalla conoscenza popolare e non scientifica. E, prima di farne uso, è sempre meglio rivolgersi al proprio medico curante per essere sicuri.

