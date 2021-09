L’estate ormai volge al termine; ci aspettano giornate sempre più corte, sbalzi e cali di temperatura. Ma anche i primi raffreddori, qualche colpo di tosse e gola arrossata. Per curare questi tipici mali di stagione possiamo ricorrere alle classiche medicine. Ma se i sintomi sono lievi possiamo utilizzare anche dei rimedi naturali. I classici consigli della nonna sempre molto utili, semplici e pratici.

Ad esempio, il classico latte e miele utile per il mal di gola, una tisana allo zenzero, ma anche unguenti e oli essenziali possono aiutare il nostro organismo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una pianta officinale perenne

C’è un pianta, poco conosciuta, che durante i mesi autunnali e invernali è un vero e proprio toccasana per il nostro sistema immunitario. Parliamo dell’astragalo, una pianta officinale perenne, originaria dei Paesi asiatici. Molto apprezzata per le sue proprietà medicamentose.

La sua radice (in cui sono contenuti i principi attivi) è molto flessibile e fibrosa, i fusti ramificati, le foglie di forma ellittica e i fiori raggruppati in infiorescenze.

La pianta si riproduce tramite il seme e non necessita di particolari cure e attenzioni. Ama l’esposizione in pieno sole e non ha bisogno di innaffiature costanti, né di concime naturale.

Per combattere infezioni e stress questo alleato naturale potrebbe essere davvero molto utile

Dopo aver decritto la fisicità della pianta e le sue pochissime esigente, vediamo ora, le sue innumerevoli proprietà benefiche. Proprio come queste 2 piante che sono una bomba contro infezioni e malattie stagionali, anche l’astragalo possiede capacità antinfiammatorie e immunostimolanti.

Come detto poc’anzi la radice è la parte più ricca di principi attivi e aiuta l’organismo a contrastare molte malattie stagionali. Infatti, grazie alla presenza dei polisaccaridi, l’astragalo stimola e rafforza il sistema immunitario, aumentando le difese per combattere le infezioni e i virus.

Aiuta, quindi, in caso di malattie dell’apparato respiratorio, tosse, raffreddore ed influenza.

Le proprietà dell’astragalo sono ancora tante. Infatti proprio come queste semplici piante officinali che aiutano a combattere insonnia tachicardia e ansia, anche l’astragalo potrebbe agire contro lo stress.

Infatti, pare che questa pianta sia un rimedio naturale contro la stanchezza e l’affaticamento. Le sue proprietà benefiche aumenterebbero l’energia, la soglia di resistenza allo stress e agirebbero sul metabolismo.

Abbiamo visto come per combattere infezioni e stress questo alleato naturale potrebbe essere davvero molto utile.

In commercio, possiamo trovare l’astragalo all’interno di integratori o altri prodotti. Ma consultiamo il medico di fiducia prima di affidarci a qualsiasi rimedio naturale.