Purtroppo, a volte capita che anche se ci teniamo alla nostra igiene personale, possiamo ritrovarci con il problema del cattivo odore sotto le ascelle. Questo fenomeno, infatti, non è dovuto solo al non lavarsi, ma può essere scatenato anche da problemi emotivi ed ormonali.

In ogni caso, con qualche rimedio semplice ed efficace è possibile minimizzare se non addirittura risolvere questo fastidioso inconveniente. E allora vediamo qui nello specifico cosa fare per combattere il problema delle ascelle che puzzano, soprattutto se questo accade subito dopo aver fatto la doccia.

Seguiamo ogni giorno questi 5 semplici passaggi e vedremo i risultati:

lavare;

sciacquare;

depilare;

usare il bicarbonato;

vestire con l’abbigliamento giusto.

Iniziamo dal lavare bene le ascelle. È molto importante utilizzare saponi neutri, perché i saponi troppo profumati possono provocare l’effetto contrario a ciò che si pensa. Infatti, gli ingredienti contenuti all’interno di questi prodotti potrebbero scatenare reazioni che ci faranno sudare di più. Dopo aver usato il sapone neutro, sciacquiamo molto attentamente la pelle. Dobbiamo avere l’accortezza di eliminare tutti i residui di deodorante e sapone.

A questo punto, la depilazione è d’obbligo. Se non ricorriamo alla ceretta o altri metodi più a lunga durata. Sarà bene depilare con il rasoio le ascelle ogni giorno, per eliminare costantemente i peli in questa zona, che contribuiscono alla proliferazione di batteri.

Per combattere il problema delle ascelle che puzzano anche dopo la doccia ecco 5 rimedi efficaci contro questo fastidioso inconveniente

Una volta che le ascelle saranno perfettamente depilate, potremo passare ad applicare un po’ di polvere di bicarbonato. Tamponandolo delicatamente con del cotone sotto le ascelle. Oppure possiamo prendere un cucchiaio di bicarbonato e in una ciotolina mescolarlo con del succo di limone. Questo impasto andrà poi applicato sotto le ascelle subito dopo la doccia. In questo modo, grazie all’azione del bicarbonato, i cattivi odori non si presenteranno.

Infine, una cosa da tenere sempre presente è la scelta dei materiali per il nostro abbigliamento. Se abbiamo il problema delle ascelle che fanno cattivo odore, dobbiamo assolutamente evitare i materiali sintetici.

Gli unici materiali che vanno bene sono quelli come il cotone, il lino, la seta. Questo soprattutto per gli indumenti che stanno a contatto con la pelle, come l’intimo o le magliette sotto ai maglioni. In questo modo permetteremo alla pelle di respirare il più possibile. Per lo stesso motivo, evitiamo anche di usare vestiti troppo attillati e meglio optare per le tinte chiare piuttosto che quelle scure.

Se seguirete questi accorgimenti vedrete che il fastidioso inconveniente del cattivo odore migliorerà. Potrete così affrontare le giornate senza l’ansia di stare vicino agli altri e sentirvi sempre a vostro agio.