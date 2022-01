Un problema che colpisce molte persone, soprattutto di una certa età, è quello dei piedi gonfi. Ci sono una pluralità di ragioni che portano a questo fenomeno. Certo è un disagio piuttosto fastidioso, che ci potrebbe creare qualche imbarazzo. Da un punto di vista anatomico la causa spesso è da ritrovarsi nella ritenzione idrica, in posture sbagliate e poca circolazione sanguigna. Anche la sedentarietà aumenta l’incidenza di questi aspetti. Di conseguenza, un buon consiglio iniziale è lavorare su questi punti. Di questi peraltro abbiamo parlato recentemente in maniera approfondita. Bere tanta acqua e passeggiare sono delle semplici attività che però ci potrebbero portare tanti benefici.

Esistono ovviamente delle cure mediche e dei metodi per alleviare il problema. Ad esempio, fare dei frequenti pediluvi potrebbe esserci d’aiuto. Allo stesso modo, esistono pure delle piante medicinali che potrebbero darci un pochino di sollievo. Per combattere i piedi gonfi questo rimedio naturale sarebbe spettacolare per una tisana stimolante o una crema da spalmare.

Molto apprezzata in erboristeria

La centella asiatica è un’erba che appartiene alla famiglia delle Apiaceae. Questa viene da tempo utilizzata tanto nella medicina tradizionale cinese che in quella indiana. Le sono attribuite proprietà rinforzanti della memoria e della concentrazione. Inoltre avrebbe anche proprietà antinfiammatorie e stimolanti della circolazione. Per queste caratteristiche sarebbe indicata per lenire problemi di circolazione. Questi possono essere le vene varicose, i coaguli di sangue degli arti inferiori ed, in generale, i piedi gonfi. Ha anche degli usi culinari, facendo parte di ricette dello Sri Lanka, della Cambogia e del Vietnam.

Questo aiuto naturale che ci potrebbe giungere dovrebbe sempre essere supervisionato dal parere di un medico, per quanto in generale la pianta non presenti controindicazioni. L’assunzione per provare a ridurre il problema dei piedi gonfi potrebbe così avvenire tramite tisana. In questo caso, basterà versare poche gocce dell’estratto in un pentolino di acqua bollente. Oppure potremmo applicare delle creme che ne contengono i principi attivi. La parte utilizzata per i prodotti da erboristeria, in questo caso, è quella delle foglie raccolte durante la fioritura.

Ovviamente dobbiamo tenere a mente cosa contraddistingue una pianta medicinale da una terapia. Nel primo caso si tratta, secondo la pagina dell’Enciclopedia Wikipedia, di “un organismo vegetale che contiene in uno dei suoi organi sostanze che possono essere utilizzate a fini terapeutici o che costituiscono i precursori di emisintesi di farmaci”.