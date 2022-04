È davvero difficile incontrare una persona che non abbia mai avuto un mal di testa in vita sua. Circa il 90% di tutte le cefalee viene associato a contratture muscolari dovute allo stress per il lavoro, per le spese di casa, per i vari litigi familiari, per i figli. Chi più ne ha più ne metta. Ma vediamo come fare per combattere forti mal di testa ed emicranie che ci rovinano le giornate e la vita con alcuni esercizi.

Ci sono svariati tipi di mal di testa. C’è chi dice di avere un dolore esteso a tutta la testa. Chi prova un dolore sordo e un senso di irrigidimento e anche chi si sente in confusione tanto da non riuscire a svolgere le normali attività della vita quotidiana. Le emicranie, invece, fanno parte delle cefalee vascolari e sono più frequenti nelle donne. Di solito l’emicrania provoca un dolore pulsante e molto intenso da una sola parte della testa. Si possono avvertire anche nausea e vomito, tremori e giramenti di testa.

Purtroppo, è molto difficile classificare i vari tipi di cefalee e non è semplice nemmeno trovare un rimedio per sconfiggerle. Certamente i medicinali possono aiutare. Ma dovremmo prenderci cura di noi stessi ogni giorno in modo anche preventivo. Ecco allora che possiamo provare a praticare questi 11 semplici e se vogliamo anche divertenti esercizi.

Per combattere forti mal di testa ed emicranie bastano 11 semplici esercizi da fare allo specchio per allenare viso e cuoio capelluto

Ci basterà metterci davanti allo specchio e guardare bene la nostra bella faccia. E saremo pronti per provare questi movimenti per sciogliere tensioni del viso e del cuoio capelluto:

sopracciglia su e giù: solleviamo rapidamente le sopracciglia tutte e due insieme poi rilassiamoci lasciandole ricadere; sopracciglio destro su e giù: se questa mossa dovesse risultare troppo difficile, possiamo aiutarci tenendo fermo con la mano l’altro sopracciglio e poi muoviamo su e giù il sopracciglio destro, come nell’esercizio precedente; facciamo lo stesso con il sopracciglio sinistro; strizziamo gli occhi e riapriamoli: facciamolo velocemente tenendo la posizione per qualche secondo, poi rilassiamo; strizziamo forte l’occhio destro e riapriamolo: strizziamo il lato destro della faccia così tanto da sollevare l’angolo destro della bocca; facciamo lo stesso con l’occhio sinistro; corrughiamo a fondo la fronte e poi rilassiamola: spostiamo le sopracciglia insieme in giù verso l’attaccatura del naso; sbadigliamo al massimo e poi richiudiamo la bocca: apriamo lentamente la bocca rilassando gradualmente la mascella fino alla posizione di massima apertura. Poi richiudiamo lentamente la bocca; muoviamo la mascella a destra e sinistra: apriamo leggermente la bocca e spostiamo la mascella a destra e sinistra per più volte lentamente; arricciamo il naso: tiriamolo su bene come quando sentiamo un cattivo odore; facciamo le smorfie: questo è un esercizio libero. Dobbiamo solo sbizzarrirci proprio come facevamo da bambini.

Ora che abbiamo visto come fare questa ginnastica facciale contro il mal di testa, dobbiamo però anche fare tutto il possibile per prevenirlo o almeno prenderlo sul nascere. In modo da avere maggiore possibilità di sconfiggerlo.

Lettura consigliata

Ecco un esercizio davvero efficace per combattere questo dolore intenso che spesso ci colpisce, semplicemente usando una palla