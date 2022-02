I ciclamini sono piante d’appartamento molto amate e diffuse durante il periodo invernale. Proprio quando tutti gli altri fiori sono a riposo i ciclamini cominceranno a fiorire ininterrottamente.

Quando vengono curati con attenzione i ciclamini potrebbero rimanere fioriti anche per quattro o cinque mesi. Il balcone, così, sarà sempre colorato e pieno di vita nonostante le temperature gelide.

Dopo essere stati acquistati i ciclamini dovranno essere sistemati in una zona non riscaldata della casa o all’esterno.

Infatti si tratta di piante che mal sopportano il calore di un’abitazione riscaldata. Oltre a questo per garantirsi fioriture prolungate sarà necessario procedere con adeguate irrigazioni, concimazioni e cure.

Nonostante tutte le attenzioni, però, potrebbe succedere che le foglie del nostro ciclamino inizino ad ingiallirsi.

Oggi si andrà a vedere perché succede questo fenomeno e quando bisogna preoccuparsi.

Per ciclamini fioriti fino alla primavera e senza foglie gialle proviamo questo concime naturale a costo zero

Le grandi foglie del nostro ciclamino potrebbero cominciare ad ingiallirsi a causa di diversi motivi, dal più al meno banale.

Se l’ingiallimento avviene a ridosso con l’inizio della primavera sarà del tutto naturale. I ciclamini sono piante che durante il periodo estivo vanno a riposo per non soffrire il caldo.

Tra aprile e maggio il ciclamino si preparerà al riposo e le foglie cambieranno colore. Si consiglia di staccarle afferrandole il più in basso possibile. Lasciandole sulla pianta tenderanno a marcire e a danneggiare anche il tubero.

Il problema, però, potrebbe anche essere dovuto ad una scorretta cura e ad errori. Come si scriveva in precedenza il ciclamino ha bisogno di temperature non superiori ai 12 gradi. Se proprio non si ha una stanza non riscaldata si potrà tenere all’aperto facendo attenzione alle gelate notturne. Se le temperature scendono al di sotto dei 2 gradi meglio coprirlo con un telo in tessuto non tessuto.

Un altro problema potrebbe essere rappresentato dalla errata esposizione. I ciclamini amano stare alla luce del sole che, però, non dovrà essere diretta. La luce diretta del sole, specie se attraverso il vetro di una finestra, potrebbe bruciare le foglie e rovinarle.

Le irrigazioni, troppo scarse o eccessive, provocheranno l’appassimento del nostro ciclamino. Meglio poca che troppa acqua dal momento che il tubero tenderà a marcire molto facilmente. Si consiglia di non annaffiare direttamente il terreno ma mettere acqua nel sottovaso.

Un altro motivo che potrebbe portare le foglie ad ingiallire è legato alla presenza di insetti come il ragnetto rosso. Questo insetto si fa notare per la presenza di ragnatele sotto alle foglie che tenderanno ad appassire.

Procedere spruzzando prodotti specifici almeno una volta alla settimana.

Come concimare

Per concimare i ciclamini potranno essere utilizzati prodotti specifici o concimi naturali. Spesso, tuttavia, i concimi naturali dovranno essere accompagnati con concimi per piante da fiore per un maggiore beneficio.

I ciclamini andranno concimati ogni quindici giorni per riuscire a prolungare la fioritura anche per sei mesi.

Per ciclamini fioriti fino alla primavera e senza foglie gialle si potranno anche utilizzare i famosi fondi di caffè da spargere omogeneamente sul terreno.

Tuttavia si consiglia di non esagerare per non ottenere il risultato opposto a quello ricercato.