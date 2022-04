È ancora un po’ presto per le cene all’aperto. Forse, tra un mese, verso metà maggio, si potranno iniziare a organizzare. Tuttavia, si può creare una bella atmosfera anche al chiuso, in casa, con qualche candela profumata. Per poi renderla particolare con la preparazione di qualche piatto sfizioso. Abbiamo visto, per il primo caso, come dai semplici tappi si possano ricavare tanti lumini con essenze variegate.

C’è da credere che un partner attento, che noterà queste candele fai da te, saprà ricompensare tale sforzo con molte coccole e parole dolci. Se poi prepareremo anche una cena che stupisca, saremo davvero a cavallo.

Possiamo immaginare di fare un antipasto, un primo o un secondo e un buon dolce. Queste, di solito, sono le combinazioni più classiche. Per uscire un po’ dal consolidato cliché, potremmo studiare qualcosa di leggermente diverso, magari a fine pasto. Non la solita torta o il solito tiramisù, ma potremmo sperimentare il connubio tra le pere e il formaggio.

In forma, però, insolita. Con il frutto che caramelleremo in uno sciroppo di vino e brandy con diverse spezie delicate e raffinate. Poi, per la scelta del formaggio, potremo optare per una varietà alle erbe. Tra le più delicate, per esempio, ci sono quelli che vengono prodotti a Montevecchia, in Lombardia.

Vediamo allora come preparare questo che non è definibile come un dolce, ma che sarebbe perfetto per chiudere una cena davvero romantica. Ecco gli ingredienti:

3 pere Kaiser;

5 cucchiai di brandy;

300 ml di vino rosso;

180 grammi di zucchero;

acqua;

2 bastoncini di cannella;

chiodi di garofano;

anice in polvere;

cardamomo.

Per chiudere una romantica cena di primavera sarà impagabile il gusto di questo frutto cotto in un liquore antico dal sapore vellutato

Iniziamo la preparazione versando in una pentola il brandy insieme al vino e ai 200 ml di acqua. Mescoliamo bene, poi andiamo ad aggiungere le spezie. Prima i bastoncini di cannella, poi 5 chiodi di garofano, le bacche di cardamomo e, per ultimo, un’abbondante spolverata di anice.

Accendiamo il fuoco e portiamo il tutto a ebollizione. Intanto, andiamo a sbucciare le pere. Conserviamo il picciolo e il torsolo, andando a inciderle a spirale, nel senso della lunghezza.

Quando il vino sarà bollito, andremo subito ad aggiungere le pere, abbassando la fiamma, ma continuando a far sobbollire per una decina di minuti circa. Lo dovremo fare coprendo tutto con un coperchio, che toglieremo al termine del periodo indicato. Continuare a lasciar cuocere per un’ulteriore mezz’ora.

Durante questo tempo, dovremo girare di tanto in tanto le pere, in modo che si caramellino bene. Quando il fondo sarà ridotto e avrà assunto una consistenza sciropposa, spegneremo il fuoco.

Serviamo le pere calde, irrorandole con il loro succo. Poi dovremo decidere l’accompagnamento. Si consigliano formaggi di capra o erborinati, per rendere più delicato il contrasto di gusti.

Per chiudere una romantica cena di primavera, un’ottima idea sarà quella di offrire queste pere al vino rosso e brandy. Un modo diverso di far assaporare questo dolce frutto, aromatizzandolo con spezie veramente molto raffinate.

