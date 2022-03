È arrivata la primavera ed è tempo di iniziare a pensare ai pasti all’aperto. Se le temperature invitano già a farli durante il giorno, a pranzo, per le cene è ancora un po’ presto. Nonostante l’ormai prossimo cambio dell’ora, che porterà la luce fino a quasi alle 20, si possono ancora organizzare delle cenette romantiche a lume di candela. Soprattutto nel weekend, con più tempo a disposizione per pensare anche a cosa cucinare.

Si può optare per un antipasto e un primo rapido e sfizioso. Oppure propendere per un secondo completo, che segue un veloce antipasto. Ci si può sbizzarrire come si vuole. Quello che è certo è che mai dovrebbe mancare il dolce. Oggi ne proponiamo uno che non necessita di particolare sforzo, ma che potrebbe essere di grande impatto per sorprendere piacevolmente il nostro partner. Dei cestini di biscotti di cioccolato ripieni di crema di mascarpone e caffè, decorati con dei frutti di bosco. Andiamo a vederne gli ingredienti e la facile preparazione.

Serviranno:

200 grammi di frollini al cacao;

100 grammi di burro;

150 grammi di mascarpone;

150 ml di panna fresca;

120 grammi di zucchero a velo;

una tazzina di caffè;

cacao amaro in polvere;

sale;

20 grammi di lamponi;

200 grammi di mirtilli;

foglie di menta.

Per chiudere una cena romantica, facciamoci deliziare da questo dolce al cioccolato sublimato da una morbida crema che unisce 2 ingredienti speciali

Avvaliamoci subito dell’uso di un mixer nel quale introdurremo i frollini al cacao. A questi uniremo il burro, che avremo fuso a bagnomaria. Dobbiamo arrivare a ottenere un composto omogeneo che poi disporremo in stampini di alluminio o di carta stagnola. Con le dita dovremo farlo aderire bene sia al fondo che ai bordi. Una volta fatto questo, li metteremo in frigorifero per tre ore, in modo che l’impasto si solidifichi bene.

Nel frattempo, penseremo al ripieno. In una ciotola, verseremo il mascarpone con lo zucchero a velo. Poi andremo ad aggiungere un pizzico di sale, insieme a una tazza di caffè, che dovrà essere freddo. Amalgamiamo bene e lasciamo riposare qualche minuto, il tempo di montare la panna.

La aggiungeremo, poco per volta, amalgamandola bene alla crema di mascarpone al caffè. Copriamo con la pellicola trasparente e mettiamo in frigorifero fino a quando non dovremo servire il dolce. Quando sarà arrivato il fatidico momento, sformeremo per prima cosa i cestini dai loro stampini. Poi li riempiremo generosamente con la soffice crema, su cui adageremo lamponi e mirtilli, prima di chiudere il tutto con una spolverata di cacao amaro. Una fogliolina di menta come decorazione darà l’ultimo tocco, prima di mostrarli al nostro partner.

Per chiudere una cena romantica, prepariamo questi cestini di biscotti al cioccolato con crema di mascarpone e caffè. Un dessert raffinato per preparare al meglio un interessante dopocena.