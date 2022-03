Organizzare una cena a casa è sicuramente un’occasione piacevole che richiede però una particolare attenzione nella scelta di ciò che si vuole portare in tavola.

Se non si ha troppa esperienza ai fornelli o poco tempo a disposizione sarebbe opportuno orientarsi su piatti non troppo complicati e poco elaborati.

È sempre preferibile proporre un pasto completo, con piccole porzioni evitando cibi pesanti e fritture. Generalmente, infatti, le cene a base di pesce sono le più gradite.

Per chi vuole sorprendere deliziare e sedurre non solo il palato, questa è la cena da portare in tavola

Per aprire la cena si può iniziare con un tris di antipasti oppure optare per una sola tra queste tre delizie. Si possono proporre gustose bruschette calde con burro e acciughe, un buon salmone affumicato arricchito con rucola e scaglie di parmigiano o prelibati polipetti affogati nel sugo, di sicuro effetto.

Un’ottima scelta è sicuramente quella di stupire gli ospiti con formidabili paccheri o gnocchetti di patate alla crema di scampi. Un primo piatto di facile realizzazione dal risultato elegante e raffinato, molto coreografico che conquisterà tutti dal primo assaggio.

I filetti di spigola gratinati con mandorle al forno potrebbero essere la soluzione perfetta per un secondo leggero ma di grande effetto sui nostri ospiti. Ricetta che va benissimo anche con i filetti di orata, branzino o cernia, il risultato del piatto non cambia e otterrà di sicuro approvazione da parte dei commensali.

Una cena perfetta per tutte le occasioni di festa, per chi vuole sorprendere, deliziare e sedurre. Ma anche per varie ricorrenze da festeggiare e quando in particolare si vuole stupire l’ospite a cena. Ricette che non prevedono molto tempo nella preparazione, molto facili anche per chi non è un grande esperto ai fornelli.

Letture consigliate

Formidabili gusci di capesante gratinate ripieni di gamberetti