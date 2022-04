Dopo la quarantina, un dolore ogni mattina recita un famoso detto. E non è che superata la cinquantina o più avanti negli anni le cose migliorino. Anzi, si allargano le zone interessate, nonostante i nostri tentativi di crearci del benessere.

Normale, vista l’età che avanza. Solo che ci sono dolorini, tutto sommato, più sopportabili e altri, invece, davvero invalidanti. Dolori che, magari, non solo ci condizionano nelle nostre attività quotidiane, durante il giorno, ma anche di notte. Impedendoci di dormire serenamente, nonostante il nostro corpo abbia bisogno di ricaricarsi.

L’infiammazione del nervo sciatico è tremenda, ma possiamo cercare un poco di sollievo

A volte, siamo noi che disturbiamo il nostro riposo notturno con comportamenti sbagliati. E siamo sempre alla ricerca di rimedi efficaci per evitare continui risvegli. Addirittura, noi donne siamo disposte ad ospitare il nostro cane sul letto, rispetto a marito o partner, perché garantirebbe riposo più tranquillo. Insomma, per assicurarci le giuste ore di sonno, facciamo di tutto.

Purtroppo, non sempre dipende da noi. Se abbiamo la sfortuna di soffrire di sciatica, andare a letto diventa una sorta di calvario. Per fortuna, per chi soffre di mal di schiena e sciatica, c’è una soluzione. Di che patologia si tratti e per riconoscerla, sono gli esperti dell’Humanitas a spiegarlo molto bene. Si tratta dell’infiammazione del nervo sciatico. È accompagnata da un dolore acuto che dalla zona sacrale e pelvica scende lungo la gamba.

Di solito, prende solo un lato del corpo e l’intensità del dolore varia a seconda di cosa l’abbia procurata. Può essere un dolore lieve, ma anche lancinante.

Per chi soffre di mal di schiena e sciatica esiste un rimedio per dormire e riposare finalmente di notte senza più continui risvegli dovuti al dolore

Nella maggior parte dei casi, la sciatica è dovuta a una protrusione o a un’ernia nel disco. Se risolviamo la causa, diminuisce anche il dolore. Di solito, secondo gli esperti, si risolve in sei settimane ed è consigliabile il riposo a letto.

Come se fosse facile, verrebbe da dire, perché, spesso, è difficile restare sdraiati con questo dolore. Chiaramente, è fondamentale ascoltare le indicazioni dei dottori che ci hanno in cura, ma possiamo provare ad alleviare il male con un semplice trucco.

Ad esempio, dovremmo cercare di dormire su un fianco, tenendo le gambe piegate e mettendo un cuscino al loro interno. In alternativa, possiamo mettere il cuscino sotto il fianco per alleviare il dolore.

In molti, però, trovano sollievo, anche in presenza del mal di schiena, con questa altra soluzione. Bisogna sdraiarsi sulla schiena, con il corpo perfettamente aderente al letto. A questo punto, spostiamo le ginocchia verso l’alto. È il momento di mettere ancora il famoso cuscino tra le stesse ginocchia, in modo che durante la notte la posizione resti stabile. All’inizio non sarà facile abituarsi, ma poi il sollievo ci premierà

