Oramai i pagamenti digitali con carte stanno prendendo sempre più piede. Sul web utilizzare una carta di credito per pagare beni e servizi è la regola. Ma non sempre è sicuro questo metodo di pagamento. Inoltre c’è chi non ha una carta. In questo articolo suggeriremo alcuni semplici modi alternativi di pagamento su Internet. Per chi non vuole utilizzare la carta di credito ecco 5 modi sicuri per pagare sul web.

Utilizzare una carta di credito per comprare online non è l’unico metodo possibile

Da qualche tempo lo Stato incentiva l’uso dei pagamenti digitali attraverso carte di debito o di credito. Lo fa anche incentivando i cittadini con lotterie degli scontrini, premi semestrali in denaro, restituzione di parte del denaro speso (cash back). Se l’utilizzo del pagamento con carte nelle transazioni fisiche deve essere incentivato, questo non è necessario sul web. Per gli acquisti su internet lo strumento privilegiato è la carta di credito.

Chi non ha una carta di credito, o non si fida a mettere online i propri dati, può comunque effettuare acquisti sull’e-commerce. Oltre alla carta di credito ci sono altri modi per pagare prodotti o servizi acquistati su Internet.

Per chi non vuole utilizzare la carta di credito ecco 5 modi sicuri per pagare sul web

Un metodo alternativo al pagamento con carta di credito è quello del bonifico bancario. Non è una metodologia molto usata e non può essere utilizzata in tutte le transazioni perché non tutti accettano bonifici. Inoltre con un bonifico i tempi di pagamento non sono immediati.

Per pagare in contanti acquisti fatti online si può ricorrere al tradizionale metodo del contrassegno. Ovvero il cliente paga al momento della ricezione della merce. Un metodo che offre una sicurezza massima sulla consegna del prodotto, ma che ha anche la scomodità che non da tutti viene accettato.

Un sistema pratico e totalmente digitale è quello degli e-wallet, borsellini elettronici come GooglePay e ApplePay e soprattutto PayPal. In questo caso non è necessario avere una carta. Per depositare soldi sull’e-wallet si può effettuare un bonifico o collegare il borsellino al conto corrente.

L’utilizzo delle prepagate

Un metodo molto semplice per pagare online è quello di utilizzare le carte regalo. Funzionano come delle carte prepagate, ma possono essere utilizzate solo per acquisti in negozi convenzionati. Molti marketplace e store online la mettono a disposizione. Ma anche grandi catene di distribuzione che vendono anche sul web. In genere le carte sono di importo che varia tra 10 e 100 euro.

Ma lo strumento più indicato è quello delle carte prepagata, sempre più diffuse. Le possono avere tutti, si acquistano con pochi euro, sono sganciate totalmente dal conto corrente e si ricaricano con un bonifico. Sono veri e propri portafogli virtuali. Con il grande vantaggio che in caso di furto, smarrimento o truffa, il massimo danno è quello della perdita del denaro caricato sopra.

