Il costo del conto corrente è tra le spese che più si fanno sentire. Un recente articolo di ProiezionidiBorsa ha messo in evidenza come per un conto corrente si può arrivare a spendere oltre 100 euro di costi di gestione.

Ma c’è la possibilità di ottenere un conto corrente gratuito, a canone zero con una serie di servizi inclusi. Grazie alla nuova promozione di Poste Italiane. Per chi non vuole spendere nulla per la gestione del conto corrente ecco come ottenere Conto Bancoposta totalmente gratuito, per 12 mesi.

Le varie opzioni di Poste Italiane

Col Conto BancoPosta di Poste Italiane, si possono fare tutte le operazioni possibili come un normale conto bancario. Prelievo da sportelli ATM postali, accrediti di stipendio e pensione, pagamenti con carta di debito o di credito, richiedere un fido.

Normalmente questi conti correnti hanno un canone mensile comprensivo di tutte le spese. Per esempio, col Conto Start Giovani, chi ha meno di 30 anno con 2 euro ha gratuiti una carta di debito, un carnet di assegni, prelievi da ATM e bonifici online.

Il Conto Start ha le stesse funzioni (ad esclusione dei bonifici), ma è per chi ha più di 30 anni e costa 6 euro al mese. Mentre con 7 euro al mese si ha diritto al Conto Medium che offre esattamente gli stessi servizi dello Start Giovani.

È possibile azzerare i canoni di questi tre conti correnti? Si, lo si può fare per 12 mesi a due condizioni. La prima condizione è che si attivi il nuovo Conto BancoPosta entro il 30 giugno di quest’anno.

La seconda condizione riguarda la modalità di attivazione. Deve essere fatta attraverso la app di BancoPosta. Quindi per attivare il conto e avere il canone a zero, occorre scaricare sullo smartphone l’applicazione di Poste Italiane. Una volta fatta questa operazione, si dovrà andare sul conto scelto e attivarlo.

Attenzione. Alla fine dei 12 mesi, i costi dei conti torneranno a essere quelli indicati. Ma attivando alcuni servizi si può ridurre il canone mensile, fin quasi a dimezzarlo.