Era fine aprile quando il nostro indicatore Swing Indicator ha dato un segnale di acquisto sul titolo. Da allora c’è stato un rialzo di circa il 20%, ma per chi non si è fatto sfuggire l’occasione di acquisto le azioni Leone Film Group hanno ancora molta strada al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, l’impostazione è saldamente rialzista e punta agli obiettivi indicati in figura per un potenziale ulteriore rialzo di oltre il 20%. La massima estensione rialzista, infatti, passa per area 4,44 euro.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 3,16 euro.

A guardare attentamente il grafico dei prezzi, si scopre che area 3,56 euro già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni, pertanto bisogna essere molto prudenti. Un primo indizio sul fatto che la tendenza potrebbe virare al ribasso si avrebbe nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 3,4 euro. Prestare molta attenzione a questo livello in chiusura settimanale.

Prima di passare al giudizio degli analisti, ci sono due aspetti che vogliamo sottolineare.

Innanzitutto, dopo anni di debolezza, l’ultimo anno ha visto le quotazioni Leone Film Group battere sia il settore di riferimento che il mercato italiano in termini di performance. Inoltre, le prospettive di crescita degli utili sono attese essere, mediamente, dell’80% all’anno per i prossimi tre anni, battendo sia il settore di riferimento che il mercato italiano.

L’unico analista che copre il titolo Leone Film Group ha un giudizio comprare, ma il prezzo obiettivo medio esprime una sopravvalutazione di circa il 6%.

Il titolo azionario Leone Film Group (MIL:LFG) ha chiuso la seduta del 7 maggio a quota 2,64 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

