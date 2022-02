Leggere richiede tempo e molti di noi questo tempo non lo hanno, o meglio, pensano di non averlo.

Quante volte abbiamo iniziato un romanzo e poi lo abbiamo lasciato dopo poche pagine o magari a metà? Probabilmente non ci piaceva, oppure non abbiamo trovato tempo per concluderlo. Chi ama la lettura non lascerà più a metà un libro per mancanza di tempo grazie alla strategia che stiamo per rivelare.

Spesso la mancanza di tempo porta ad abbandonare la lettura di un libro. La maggior parte delle volte leggiamo alla sera dopo una giornata stancante. In questo caso anche il libro più avvincente farà fatica a tenerci svegli. Purtroppo il tempo è sempre scarso per tutti ecco perché è un bene prezioso che va sfruttato nel miglior modo possibile.

Ci sono momenti in cui qualcuno troverà necessario leggere un libro velocemente. Potrebbe volere leggere un manuale necessario per una formazione specifica, oppure per preparare una presentazione o scrivere un articolo. Oppure perché vuole documentarsi per scrivere un libro che poi darà alle stampe. In questo caso chi ha ambizioni di scrivere e diventare uno scrittore famoso oggi può pubblicare un libro e venderlo in un modo semplice.

Per chi non ha tempo ed ama la lettura, ecco come leggere e comprendere un libro di 240 pagine in 2 ore

Appurato il motivo della necessità di leggere un libro velocemente, occorre capire in quanto tempo possiamo leggere quel libro. Molto dipende dalla velocità di lettura.

La velocità media di lettura è di 300 parole al minuto. Basandosi su questa media, chiunque può seguire un semplice calcolo per capire quanto tempo occorrerà per leggere un testo.

Si apre il libro a una pagina a caso e si contano tutte le parole delle prime 4 righe. Poi si divide per 4. Il numero ottenuto lo moltiplichiamo per il numero delle righe della pagina e avremo il numero medio delle parole per pagina. Moltiplichiamo questo numero per il numero delle pagine del libro e avremo all’incirca il numero delle parole contenute nel libro. Dividendo il numero delle parole per 300 otterremo i minuti necessari per leggere quel testo.

Per esempio l’Alchimista di Paulo Coelho ha circa 39.200 parole. Leggendo di media 300 parole al minuto si può terminare la lettura in meno di 2 ore e mezzo.

Perché è importante capire in quanto tempo si può leggere un libro? Per chi non ha tempo pianificare la giornata è fondamentale. In questo modo nell’arco del giorno ci possiamo ritagliare degli slot di 15-30 minuti o più per la lettura. Magari chi viaggia può sfruttare il tempo passato sui mezzi pubblici. Chi ha una pausa pranzo ampia può dedicare mezzora alla lettura.

Pianificando la nostra giornata è possibile identificare gli spazi temporali da dedicare alla lettura e terminare il libro in brevissimo tempo. In un giorno, 8 spazi di 15 minuti possono essere sufficienti per leggere un intero libro.

