Tutti vogliamo essere attraenti e sexy, specialmente durante la bella stagione, quando si scopre di più il corpo. Un fondo schiena sodo, muscoloso, con glutei scolpiti, è senza dubbio un bel biglietto da visita e un modo per attirare l’attenzione. Molti pensano che solo gli uomini siano attratti dal fondoschiena femminile. Invece anche gli occhi delle donne cadono sul sedere maschile. Per avere un fondoschiena ammirato ed invidiato bastano 3 mosse.

Perché anche gli uomini devono avere un sedere sodo e muscoloso

Sbagliano gli uomini che tengono alla propria forma fisica ma curano solamente una parte del corpo. A chi non è mai capitato al mare di notare uomini dal petto muscoloso, dalle spalle larghe, ma dal sedere piatto e gambettine esili? Chi può dire che sia un bello spettacolo? Per avere un corpo armonico e bello da guardare occorre uno sviluppo muscolare armonico.

Questo è il momento per prepararsi alla bella stagione e iniziare a rimettersi in forma. Giugno arriva in un lampo e chi vuole superare la prova costume deve iniziare a prepararsi per tempo. Il primo obiettivo è quello di cominciare a bruciare i grassi in eccesso accumulati nel tempo. In particolare 4 diverse attività sportive sono indicate per raggiungere più velocemente questo obiettivo. Ma per chi vuole avere un fisico tonico e fondoschiena ammirato deve dedicarsi a queste tre attività.

Per chi desidera un lato B da urlo ecco in 3 mosse glutei scolpiti e un fondoschiena da ammirare

Un fondoschiena bello e muscoloso è sicuramente un belvedere sia per un uomo che per una donna. Ecco tre attività che si possono fare in palestra ma anche a casa, per rafforzare i muscoli dei glutei.

La GAG, acronimo di glutei, addominali e gambe, sollecita la parte inferiore del corpo. La GAG serve soprattutto a tonificare i muscoli del sedere anche se non esclusivamente. Infatti chi fa la GAG lavora oltre che sui glutei, alla tonificazione di addominali e gambe.

Lo Step è fondamentale per chi desidera un lato B da urlo. Questa attività aiuta ad asciugare più che a tonificare. Si chiama Step perché chi fa questa attività usa uno stepper, ovvero una specie di scalino su cui sale e scende in continuazione. Gli esercizi con lo stepper coinvolgono principalmente la parte bassa del corpo, ovvero glutei e gambe. L’altezza dello scalino coinvolge maggiormente i muscoli del sedere. I glutei lavorano più intensamente con scalini più alti. Tra l’altro questo esercizio è un bruciagrassi per eccellenza.

Lo Spinning rende più sodo il sedere. Lo si pratica in genere in palestra con una bici apposita studiata per questa attività. Chi si allena a casa può utilizzare una cyclette da appartamento, però a parità di tempo dedicato all’allenamento, i risultati sono inferiori.

Tra le tre attività lo Spinning è probabilmente quella meno indicata da fare a casa. Per fare correttamente GAG o Step basta scaricare qualche video di aiuto dal web o comprare un cd che illustra gli esercizi da fare.

