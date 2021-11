La ricerca di lavoro è sempre un’impresa che provoca ansia e preoccupazione. È sempre bene, nell’attesa di un impiego, continuare a formarsi e, magari, fare esperienze nel mondo del volontariato. Un tempo si cerchiavano in rosso gli annunci sulle pagine dei giornali, adesso sembra più semplice con Internet. Sul Web, infatti, ci sono vari siti validi dove cercare le proposte lavorative che più sono adatte a noi. Un’alternativa ai lavori tradizionali o meno, in cui vengono richiesti studi particolari o esperienze, è rappresentata da questo campo lavorativo: il cinema.

Come spettatori andare a vedere un film rappresenta quasi una liturgia. Informarsi sulla trama, gli attori principali, organizzare la serata ed entrare nella sala sono momenti che ci preparano alla visione. Quando fa buio, poco prima dell’inizio dei film, piano piano abbandoniamo il mondo reale e ci immergiamo in quello immaginario. In molti, guardando un film, abbiamo, forse, pensato di farne parte. Ogni anno si girano in Italia tante fiction e opere cinematografiche. E ogni anno si ripete la ricerca di comparse o figuranti da parte delle produzioni.

Per chi cerca lavoro anche senza esperienza ci sono sempre ottime possibilità di assunzione in questo affascinante campo

La comparsa è la persona che può apparire da sola, insieme ad altre o in gruppo, e non ha battute. Il figurante, invece, può pronunciare qualche battuta. I casting aperti per queste figure sono spesso pubblicizzati in siti appositi e anche in quelli di alcune testate giornalistiche locali. In alternativa, si può sempre inviare il proprio Curriculum vitae alle varie produzioni cinematografiche. Ma come impostare il CV? Dato che si tratta di un lavoro particolare, anche i dati e gli allegati devono esserlo. Ecco cosa scrivere:

nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e email;

altezza, peso, taglia, numero di scarpe;

eventuale conoscenza di una o più lingue straniere;

disponibilità a fare trasferte;

diponibilità a lavorare di notte;

eventuale abilità a suonare uno strumento musicale oppure a danzare, ecc.

Al Curriculum bisogna allegare due fotografie, una a figura intera e una a mezzo busto.

Per i lavori di comparsa e figurante è previsto un compenso giornaliero e un pasto gratuito. Anche se non è indispensabile aver frequentato un corso di recitazione, poiché non si deve parlare o, comunque, le battute sono pochissime, sarebbe sempre bene formarsi. Queste conoscenze, unite all’esperienza sul campo, potrebbero servire a superare provini per parti sempre più importanti. Tutto sta nella passione e nella volontà di imparare e di carpire i segreti degli altri attori con cui si gira. Per chi cerca lavoro anche senza esperienza ci sono sempre ottime possibilità di assunzione in questo affascinante campo.