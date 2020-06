Per chi ama le montagne russe, le emozioni non sono mancate oggi in Borsa. E non mancheranno nelle prossime sedute

Ultima seduta della settimana sulle montagne russe per le Borse europee. Gli indici azionari del Vecchio Continente hanno alternato rialzi a ribassi per poi chiudere con progressi di poco inferiori al mezzo punto percentuale. Un movimento altalenante, un susseguirsi di discese ardite e di risalite, che indica la forte incertezza che adesso regna sui mercati azionari.

Per chi ama le montagne russe, l’emozioni non sono mancate oggi in Borsa. E non mancheranno nelle prossime sedute

Per chi ama le montagne russe, l’emozioni non sono mancate oggi in Borsa

Gli investitori hanno vissuto oggi una seduta altalenante, mossi da avidità e paura. Incerti tra la voglia di acquistare dopo le correzioni delle ultime tre sedute ma timorosi sulle incertezze che avvolgono la ripresa economica mondiale. Oggi veramente in Borsa si è vissuta una seduta di forti emozioni, tra alti e bassi.

Piazza Affari non è stata da meno. Ha aperto in forte calo ed è risalita fino a guadagnare oltre un punto e mezzo percentuale. Ma poi è scesa ancora, per risalire nuovamente sui massimi di giornata. Ma non è finita. I prezzi hanno ripreso a scendere ancora all’apertura incerta di Wall Street.

In parte era una seduta già scritta, e come sarebbe andata lo avevamo, infatti, scritto in questo articolo. Al termine della giornata l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), ha chiuso a 18.888 punti in rialzo dello 0,4%. Il calo settimanale della Borsa di Milano è stato di circa il 7%

L’economia italiana per ora è fatta solamente di discese ardite

Se si guarda alla performance settimanale di Piazza Affari non c’è da allarmarsi. Anzi ci sarebbe da approfittare, in caso la Borsa chiudesse una seduta sopra 19.400 punti (magari già lunedì). Ma se si guarda allo stato di salute dell’economia italiana c’è da mettersi le mani nei capelli. La produzione industriale in Italia ad aprile rispetto a marzo è scesa del 20%. Mentre rispetto allo stesso mese del 2019 il tracollo è stato del 40%. Non solo, l’Istat registra che nei primi tre mesi dell’anno si sono persi 100mila posti di lavoro. Sembrerà incredibile ma nonostante questi dati oggi Piazza Affari è arrivata guadagnare fino all’1,5%.

A differenza della Borsa, l’economia italiana vive solo di discese ardite, delle risalite non c’è traccia. E non va meglio nel resto d’Europa. Ma la Borsa segue una sua logica, e una sua stella: Wall Street. E per ora gli investitori se non voglio sbagliare, devono guardare al mercato azionario USA.