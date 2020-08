Per chi ama comprare titoli azionari sottovalutati, CFT potrebbe essere un’ottima opportunità di acquisto. Come vedremo, infatti, qualunque sia il criterio utilizzato il titolo risulta essere sempre fortemente sottovalutato. Inoltre, ci sono le condizioni per un raddoppio del prezzo delle azioni nel medio/lungo periodo.

Secondo l’analista che copre il titolo la sottovalutazione è del 66% rispetto ai livelli attuali. Sottovalutazione che scende a poco più del 30% se si considera il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow.

Anche l’analisi basata sui multipli di mercato offre spunti molto interessanti. Ad esempio, utilizzando il metodo dei multipli degli utili la sottovalutazione di CFT è di circa il 60%.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ma fin dove potrebbero spingersi le quotazioni di CFT?

Per chi ama comprare titoli azionari sottovalutati, CFT potrebbe essere un’ottima opportunità di acquisto: i livelli ideali secondo l’analisi grafica e previsionale

CFT (MILCFT) ha chiuso la seduta del 24 agosto a quota 2,41€ in rialzo dello 0,84% rispetto alla seduta precedente.

Sia sul giornaliero che sul settimanale la proiezione in corso è rialzista e le quotazioni si trovano molto vicine a resistenze molto importanti.

Sul giornaliero, ad esempio, una chiusura superiore a 2,41€ aprirebbe le porte al raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 2,601€. L’obiettivo successivo si trova in area 3,1€, mentre la massima estensione in area 3,6€. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 2,29€ farebbe scattare una proiezione ribassista.

È sul settimanale, però, che si stanno creando le condizioni per un’esplosione rialzista. Come si vede dal grafico, una chiusura settimanale superiore a 2,378€ aprirebbe le porte a un rialzo almeno fino in area 3,167€ con massima estensione del rialzo fino in area 5,732€. Ci sono spazi, quindi, per un rialzo superiore al 100% dai livelli attuali. Da notare che il rialzo in corso è supportato da un segnale di BottomHunter. Solo una chiusura settimanale inferiore a 2,378€ metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Approfondimento

Un titolo azionario del settore media, sottovalutato dell’80%, che potrebbe perdere un altro 50% dai livelli attuali: cosa fare?