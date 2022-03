In questo periodo tanto teso, allontanare la tristezza e l’ansia, e avere un cervello in forma è ciò che ci vuole. Come capita spesso, alle difficoltà della vita, viene in aiuto la natura con le sue formidabili piante. A parte quelle che consumiamo come alimenti, altre contengono delle proprietà medicinali.

Prevenire le malattie con l’alimentazione

La vita corre veloce e, a volte, ci sconvolge con i suoi avvenimenti. Mantenere un equilibrio, perciò, si rivela fondamentale. Certamente l’alimentazione gioca un ruolo importante, soprattutto la scelta degli alimenti. Per cervello e memoria scintillanti, è questa una delle strade che ci dona la salute.

Capita, a volte, che nella scelta del cibo ci lasciamo guidare dalle sensazioni del momento. Si mettono sul fuoco più delle pietanze che piacciono, piuttosto che quelle che sono utili per la salute. Gli esperti della nutrizione consigliano di avere come riferimento la dieta mediterranea, un vero deterrente a tante malattie.

Le tisane un aiuto per la salute

Una corretta alimentazione non può fare a meno delle tisane. Questi infusi si arricchiscono delle proprietà delle erbe per aiutare l’organismo a ritrovare un certo equilibrio. Le sostanze in esse contenute sono utili per vari disturbi, tra cui anche i disfunzionamenti della memoria. È il caso del caffè che aiuta la memoria, anche se è sconsigliato a chi ha problemi d’anemia e osteoporosi.

Un aiuto alla memoria viene anche dalla portentosa Centella asiatica. Questa erba, che cresce in diverse zone del Mondo, è utile anche per diverse esigenze di salute. È molto diffusa anche in Asia e nella fascia tropicale, poiché cresce nelle risaie. In quelle zone viene utilizzata per i problemi di stomaco, come gastriti e ulcere.

Per cervello e memoria scintillanti è questa la portentosa tisana che sarebbe un valido aiuto anche contro Alzheimer, depressione e ansia

Sono tanti i disturbi che si possono migliorare con la Centella. Certamente sarebbe utile per aiutare la funzionalità del cervello e migliorare le capacità della memoria. Inoltre è consigliata anche nei casi di affaticamento, ansia e depressione. Oltre ad avere effetti benefici sull’Alzheimer e i disturbi della sfera psichiatrica. Si potrebbe dire un vero toccasana per il cervello, ma non solo.

Le sue proprietà sono soprattutto antinfiammatorie e ipotensive, utili per chi soffre di ipertensione e infiammazioni. Anche nei casi di infezioni batteriche, parassitosi, infezioni alle vie urinarie ecc.

Alcune donne la usano per evitare gravidanze e per aumentare il desiderio sessuale.

Questi sono alcuni dei casi in cui si utilizza questa piccola erba molto comune e tanto benefica. Prima di pensare ad un suo utilizzo, è sempre bene però consultare un medico, per accertare eventuali controindicazioni. Un’erba tanto diffusa come tanto benefica.

