Soprattutto d’estate è importante fare attenzione alla pressione e alla circolazione. A causa delle alte temperature, e degli sbalzi termici tra il giorno e la notte, si rischia di soffrire di alcuni disturbi.

Uno di questi riguarda soprattutto la cattiva circolazione e la sensazione di gambe pesanti. Per di più, aggravati nei casi in cui si soffra di cellulite e non si faccia movimento. Sull’argomento consigliamo di leggere questo approfondimento come avere sollievo in caso di cellulite e ritenzione idrica forte.

Per cattiva circolazione e gambe pesanti ecco 2 piante che ci daranno sollievo

Un’ottima alleata naturale per ridurre il senso di gonfiore alle gambe è la centella asiatica. Si trova sotto forma di capsule e gel da integrare ad un’alimentazione sana. Per una buona efficacia si consiglia di adottare una dieta per lo più vegetariana accompagnata da complementi e tisane detossificanti.

La centella si trova anche nella preparazione di molte creme da applicare localmente sulla zona affetta da ritenzione o cellulite. Il suo effetto sgonfiante è quasi immediato e si sentirà notevolmente la differenza e la sensazione di leggerezza.

Un’altra pianta contro le gambe pesanti

Una pianta veramente utile è la betulla, di cui si usano tutte le parti. Sia le gemme che le foglie, ma anche la corteccia servono per drenare a fondo il corpo e agire in profondità contro cellulite e ritenzione idrica.

Facciamo attenzione a non superare le dosi consigliate, se la ingeriamo sotto forma di linfa. Può avere controindicazioni in persone con insufficienza renale o cardiaca. Consultiamo un medico se siamo sottoposti ad un’altra cura medicinale.

Ad ogni modo se siamo in condizione di utilizzare la linfa, beviamone un mezzo bicchiere la mattina. Insieme alla centella asiatica se cerchiamo una soluzione per la cattiva circolazione e gambe pesanti ecco 2 piante che ci daranno sollievo.