Per capire se la nostra gatta è incinta basta fare attenzione a questi importanti dettagli sul suo comportamento

Gli esperti tendono a ripetercelo spesso che per capire le esigenze e i bisogni dei nostri animali bisogna prima di tutto mettersi nella loro testa. Questo vale soprattutto per i felini, i quali seguono delle regole tutte loro. Ad esempio, suddividono lo spazio in cui vivono in aree che è prioritario non confondere. Ci avremo fatto caso che eleggono un luogo preferito per dormire, uno per giocare, uno per mangiare e via dicendo. Queste abitudini si riflettono spesso anche sui modi di agire.

Spesso ci sorprendono quando corrono all’improvviso per casa, così ecco svelato il motivo alla base del gesto. Se abbiamo una gattina, poi può capitare la possibilità che abbia dei gattini. Questo è un momento sicuramente emozionante, ma che significa un cambiamento di abitudini in casa. Una gatta peraltro può rimanere incinta fino a 3 volte all’anno. Il periodo di gestazione dura dai 64 ai 68 giorni, anche se le prime evidenze si avranno dopo solo circa 3 settimane. Così, per capire se la nostra gatta è incinta, dovremmo concentrarci su questi cambiamenti.

Una diversa attitudine mentale, ma anche cambiamenti fisici

Chiaramente la prima circostanza necessaria per capire il possibile stato di gravidanza è l’essere stata da poco in calore e non subirne più gli effetti. Durante il calore, la gattina ha normalmente un approccio molto più affettuoso nei confronti degli umani. Così ricerca le loro carezze, spesso si presenta per giocare e per strusciarsi sui tappeti.

Se la gravidanza ha avuto effettivamente inizio, noteremo un ingrossamento e un arrossamento sia delle mammelle che dei capezzoli. A questo si aggiungerà un bisogno di mangiare più pressante e continuo. Infine, noteremo che la gatta mostra un atteggiamento più moderato e rilassato. Sarà affettuosa ma tranquilla, cercando luoghi della casa in cui trascorrere serenamente il tempo. Il profilo dell’addome inizierà anche a notarsi leggermente più arrotondato.

Per capire se la nostra gatta è incinta basta fare attenzione a questi importanti dettagli sul suo comportamento

La conferma ufficiale della gravidanza dovrà venire da un veterinario. Sono da evitare palpeggi nella pancia della gatta perché potrebbero rischiare di causare problemi ai gattini. In questo periodo sarà importante nutrire la gatta in abbondanza. Non dovremo farle assumere vaccini o farmaci senza l’autorizzazione del veterinario. Noteremo poi una tendenza a ricercare luoghi di casa confortevoli e isolati, come il fondo di un armadio. La gatta starà ricercando un posto tranquillo da eleggere come tana per far nascere i gattini. Dovremo allo stare attenti a non farla uscire di casa, perché potrebbe porsi in situazioni non confortevoli.

Se poi dovessero nascere tanti gattini, non dimentichiamo che sarà importante apprendere alcuni segreti per stancarli di giorno e non farli correre come indemoniati di notte. Questo rischierebbe infatti di disturbare il sonno nostro e dei vicini.

