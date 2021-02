La Borsa americana è in rialzo da circa dieci mesi. I prezzi corrono da fine marzo 2020, quando iniziarono il rimbalzo dopo la forte caduta a seguito dello scoppio della pandemia. Ma quanto può salire ancora Wall Street?

Per capire quanto può salire ancora la Borsa USA occorre tenere bene a mente anche questo elemento

Da qualche seduta i prezzi danno segnali di affaticamento. La settimana non si è chiusa bene ed è stata la peggiore dal 26 ottobre. I prezzi dell’S&P500 (US500) sono a ridosso dei massimi storici, appena ritoccati. Da fine marzo a oggi, l’indice americano ha guadagnato quasi l’80%.

È una performance straordinaria, considerato che è stata fatta in soli 10 mesi. Inoltre non si parla di un titolo ma di un indice, che è statisticamente molto meno volatile di un’azione. Adesso gli esperti si domandano quanto possa correre ancora la Borsa.

In un anno l’indice S&P500 ha realizzato una performance del 15%. Al netto delle perdite dovute al crollo dei mercati per la pandemia, la performance sarebbe stata del 15%. Un apprezzamento tutto sommato più sostenibile. Per capire quanto può salire ancora la Borsa USA occorre tenere bene a mente anche questo elemento.

Un esercizio utile di riflessione sulla corretta valutazione dell’S&P500

Uniamo il minimo dei prezzi del mese di dicembre del 2018 con quello di giugno 2019. Si ricava la trendline che ha sostenuto i prezzi fino al crollo di febbraio scorso. Se prolunghiamo la linea di tendenza fino ai giorni nostri, possiamo vedere quale sarebbe stato il valore dell’S&P500 oggi.

Se il trend fosse proseguito con la stessa tendenza, l’indice USA sarebbe a 3.950 punti, contro i 3.700 punti della chiusura di venerdì. Con questo non vogliamo dire che oggi Wall Street sia sottovalutata. Ma per chi investe, questo potrebbe essere uno spunto di riflessione.

Per l’S&P500 il supporto a 3.650 punti è importante. Una discesa sotto questo livello, in chiusura settimanale, aprirà una nuova fase ribassista. Mentre un ritorno sopra 3.880 punti, spingerebbe nuovamente al rialzo l’indice, probabilmente verso la soglia dei 4mila punti.

