A tutti capita di non sapere cosa fare nella vita, a ogni età e in qualunque momento. Quando succede, ci si sente demoralizzati, se non veramente tristi. Si guardano le altre persone che sanno cosa vogliono e hanno raggiunto degli obiettivi importanti e questo fa sentire ancora peggio.

Ma nessuno è obbligato ad avere delle missioni di vita o delle passioni che gli tolgono il sonno.

Chiunque può ottenere dei risultati e creare la vita che vuole, deve solo avere gli strumenti giusti per farlo. Uno di questi strumenti è un libro spettacolare che aiuta, passo dopo passo, a progettare la propria vita ideale.

Come cambiare la propria esistenza grazie ai libri

Leggere è molto spesso una medicina per i problemi di ogni giorno e i libri possono salvare dalle peggiori situazioni. Grazie a un semplice libro si può imparare a piacere agli altri in amore, amicizia e sul lavoro, rendendo i propri rapporti più solidi. Oppure, ci si può immergere in una storia tragica o meravigliosa per distrarsi per un momento dai problemi quotidiani. E chi dice che leggere è un’attività costosa dovrebbe visitare questi 5 siti dove scaricare legalmente centinaia di libri gratis o a un prezzo stracciato.

Un’altra cosa che si può fare grazie ai libri è capire cosa fare della propria vita. A qualunque età può infatti capitare di chiedersi quali scelte fare o se si stia prendendo la strada migliore. A quel punto, alcuni vanno avanti, convinti delle proprie decisioni. Invece, altri si fermano perché insicuri o in dubbio su quali siano i propri desideri, sogni e passioni.

Per affrontare tutto questo c’è un libro meraviglioso che aiuterebbe a capire chi diventare e cosa fare della propria vita.

Per capire cosa fare nella vita il libro che potrebbe renderla meravigliosa è questo e tanti l’hanno già letto

Vincere le proprie paure e prendere una direzione di vita non è affatto semplice. Ecco perché bisognerebbe leggere “Design your life. Come fare della tua vita un progetto meraviglioso”.

Con parole semplici e molta pratica, questo libro aiuta passo dopo passo a progettare la propria vita. Nonostante sia preciso e completo, è anche molto scorrevole da leggere e adatto veramente a tutti coloro che vogliono trovare la propria strada.

Gli autori, Bill Burnett e Dave Evans, sono degli innovatori e dei docenti di un frequentatissimo corso all’Università di Stanford in California, Designing your Life. Qui aiutano studenti di tutte le età a progettare e dare una struttura alla propria vita attraverso un metodo ispirato al design.

Tutti gli esercizi che propongono, creativi e pratici, seguono una formula semplicissima: prova, riformula e riprova.

Per capire cosa fare nella vita il libro aiuta, capitolo dopo capitolo, a orientarsi, sbloccarsi e progettare la vita e il lavoro dei propri sogni. Grazie agli esercizi, si impara anche ad affrontare i momenti difficili e i fallimenti per scegliere la felicità. Ovviamente, senza nessuna formula magica, ma solo esercizi da fare con impegno e costanza per capire sé stessi e i propri obiettivi di vita.