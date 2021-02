I capelli sono una parte fondamentale del corpo di ogni persona. Insieme alle mani, rappresentano un importante biglietto da visita per ciascuno di noi.

Un tempo era un’attenzione quasi esclusivamente femminile, ma ad oggi anche gli uomini tengono molto alla cura della loro chioma.

Ciascuno col suo taglio, colore e forma, ma tutti con lo stesso obiettivo: avere capelli sani e lucenti.

I prodotti in commercio per l’hair care contemplano detergenti, creme e maschere di ogni genere. Tanti sono certamente utili ed efficaci, ma altri probabilmente non forniscono i risultati sperati.

A parte le cure cosmetiche, per così definirle, anche l’alimentazione aiuta ad avere capelli forti e luminosi. Vediamo nel dettaglio quali sono gli alimenti che fanno al caso nostro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Un’alleata contro tutti i mali

La frutta, tra le sue tante proprietà, ha anche questa: fa bene alla nostra chioma. In particolare, per avere capelli forti e corposi bisogna mangiare la frutta di uno specifico colore. Quale? L’arancione. Alcuni frutti come le arance e i mandarini sono ricchi di betacarotene che nutre il capello in profondità. Ma non è tutto. Il betacarotene svolge anche un’azione rinforzante e protettiva dagli agenti esterni.

Inoltre, durante la digestione il nostro organismo trasforma questo carotenoide in vitamina A, che riduce la formazione della forfora.

Per capelli forti e corposi bisogna mangiare la frutta di uno specifico colore

Oltre all’arancione puro di mandarini e arance, anche alcune varianti tendenti al rosso come fragole e pompelmi rientrano tra i super food per capelli. Il loro alto contenuto di vitamina C, difatti, stimola la produzione di sebo, importante per il cuoio capelluto. Il sebo non soltanto contribuisce alla crescita del capello, ma lo mantiene anche luminoso e in salute.

Le proprietà della frutta sono una scoperta continua e chissà quante cose ancora abbiamo da imparare. Oggi, per esempio, abbiamo imparato che per capelli forti e corposi bisogna mangiare la frutta di uno specifico colore.