I capelli sono il problema di molte donne ma anche di alcuni uomini. Spesso, chi li ha lisci li vorrebbe ricci e viceversa.

Il sogno che accomuna praticamente tutti, però, è quello di avere una chioma folta e lucente. Insieme alle unghie e alle mani, infatti, sono un vero e proprio biglietto da visita che possono dire tanto su una persona.

Questo nonostante si sia sempre più convinti che non è necessario avere sempre i capelli perfetti come usciti dal parrucchiere.

L’importante, infatti, è cercare di mantenerli sani il più possibile magari anche rinunciando alle tinte per coprire una chioma grigia. Tra le ultime tendenze, infatti, c’è quella di mantenere i capelli del loro colore naturale anche quando cominciano a diventare bianchi.

Tra i vari rimedi che si possono utilizzare per mantenere i capelli più sani possibile ci sarebbero anche decotti e tisane da utilizzare sui capelli. Le tisane, infatti, si rivelano delle alleate anche in questo campo oltre che per alleviare i disturbi legati al gonfiore addominale.

Ma ecco come fare in casa e velocemente questo rimedio già utilizzato dalle nonne per capelli splendenti.

Per capelli folti e sani che non cadono dovremmo assolutamente provare questi 2 economici rimedi della nonna

Per preparare la prima tisana bisognerà procurarsi in erboristeria o raccogliendola direttamente in zone poco battute della radice di ortica.

Oltre a questo sarà fondamentale avere del peperoncino, del rosmarino e dell’aceto. Fare bollire in un pentolino con 500 ml di aceto circa 200 grammi di radice di ortica, 30 grammi di peperoncino e 30 grammi di rosmarino. Dopo una ventina di minuti spegnere la fiamma e lasciare riposare per circa un’oretta prima di utilizzarlo.

Si potrà utilizzare sui capelli, dopo averlo filtrato, la sera da lasciare agire tutta la notte.

Decotto 2

Per combattere la caduta dei capelli e renderli molto folti, poi, potrà venire in nostro aiuto un decotto da preparare con timo, ortica e radice di bardana.

Creare un composto unendo gli ingredienti principali prima di metterne circa cinque cucchiai in un litro di acqua.

Fare bollire il tutto e lasciare raffreddare prima di utilizzarlo sul cuoio capelluto. Sarà possibile utilizzare questo decotto anche tutti i giorni per vedere i primi risultati.

Ovviamente nel caso in cui si fosse allergici ad alcuni di questi prodotti naturali non bisognerà assolutamente utilizzarli.

Infatti il rischio, anche se non ingerito, sarà quello di incorrere in reazioni di tipo allergico anche molto pericolose.

Quindi, per capelli folti e sani che non cadono dovremmo assolutamente provare questi 2 economici rimedi della nonna.