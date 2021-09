La maggior parte delle donne, alla prima comparsa dei capelli bianchi, si affrettano a nasconderli con prodotti per la colorazione chimici o naturali. I motivi sono semplici da comprendere: perché se ne vergognano, perché non accettano il passare degli anni oppure semplicemente per conservare un aspetto sano e giovanile.

Ormai, però, capita non di rado che molte donne decidano di abbracciare in pieno il proprio aspetto naturale e di sfoggiare un colore candido o cinereo senza nessuna difficoltà, accettando quindi il tempo che passa.

Le cause

L’incanutirsi del capello ha origine nella sua struttura. È formato da un fusto che è la parte esterna e da una radice che è contenuta nei follicoli del cuoio capelluto. Essi contengono i melanociti, che sono i principali produttori di melanina, ossia un pigmento che favorisce il diverso colore dei capelli. Il colore bianco, dunque, dipende dalla quantità di melanina presente nel capello. Infatti i melanociti muoiono con il passare del tempo, e con loro anche la produzione di melanina ha una forte frenata di arresto.

Di solito lo sbiancamento avviene verso i 30 anni, ma può accadere anche prima a causa di un fattore ereditario, per stress, shampoo aggressivi o scarsa pulizia.

Per capelli bianchi e grigi splendidi e immacolati ecco i rimedi naturali della tradizione

Tuttavia quando si decide di mantenere una colorazione naturale, vi sono piccoli problemi che possono insorgere e rendere meno semplice la tenuta del capello. Una delle cause è l’ingiallimento dovuto al sole, al calcare dell’acqua, all’inquinamento o ancora al fumo di sigaretta che macchia i capelli. L’altra è dovuta all’opacità e all’effetto crespo, determinati dal fatto che i capelli bianchi tendono ad essere più porosi e a perdere forma e lucentezza. Di seguito, per capelli bianchi e grigi splendidi e immacolati ecco i rimedi naturali della tradizione:

Aceto bianco

Elimina i residui che ingialliscono i capelli e la porosità che dà alla fibra capillare l’effetto crespo. È possibile utilizzarlo in due maniere:

Aceto per risciacquo: 1 cucchiaio di aceto bianco o di mele in 1 l di acqua (meglio se demineralizzata);

Maschera idratante anticrespo: creare un composto con 1 cucchiaio di maschera per capelli, 1 cucchiaino di olio di cocco e 2 di aceto. Applicare sui capelli umidi e fare agire per 30 minuti, lavare con shampoo e balsamo delicati, e risciacquare con acqua e aceto.

Limone

Rende i capelli più lucidi e argentati.

Creare un composto con ¼ di limone, 1 bicchiere d’acqua e zucchero come per creare un peeling, miscelare per bene, applicare sui capelli, lasciare agire per 20 minuti e lavare normalmente. Il limone potrebbe macchiare la pelle, quindi evitare l’esposizione al sole.

Aloe vera

Nutre e rigenera il capello.

Realizzare una crema capillare con 2 cucchiai di gel d’aloe vera, 1 cucchiaio di maschera per capelli, 1 cucchiaino di olio di cocco e 1 di zucchero. Applicare sui capelli inumiditi, fare agire per 20 minuti e lavare.

Con piccole accortezze semplici ed economiche è possibile non rinunciare al naturale colore dei propri capelli.