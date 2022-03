Siamo quasi nel pieno del cambio di stagione e molti di noi già stanno facendo i conti con “marzo pazzerello”.

Ad alternarsi sono, infatti, giornate di sole miti e quasi primaverili ad altre ancora estremamente fredde e ventose.

Questo ci espone per forza di cose ai classici malanni di stagione.

Tosse, mal di gola e voce che se ne va.

Si tratta di disturbi che possono davvero darci filo da torcere per diversi giorni, lasciandoci spossati e provati.

Inoltre, in un periodo come questo con una pandemia ancora in corso, certi sintomi non sono certo visti di buon occhio quando siamo in pubblico.

Come fare dunque per calmare tosse, mal di gola e fastidi affini e provare ad accelerare la guarigione?

Un aiuto arriverebbe proprio dalla natura.

Qualche consiglio utile per prevenire

Come recitava un famoso spot “prevenire è meglio che curare”, per questo è sempre bene avere qualche accortezza in più in questi periodi di passaggio.

Certamente potrebbe risultare d’ingombro, ma portarsi dietro un foulard o una giacca per star dietro ai repentini cambi di temperatura è fondamentale.

Un altro consiglio, forse scontato ma sempre utile, è quello di vestirsi a “cipolla”.

Questo ci consentirà di adeguare l’abbigliamento nel corso della giornata, anche se siamo fuori casa.

Infine, ricordiamoci sempre di adeguare la nostra alimentazione e, se necessario, ricorrere anche a qualche integratore.

A questo proposito, rivolgiamoci al nostro medico curante che potrà consigliarci su quale vitamina o minerale sia meglio assumere per rafforzare il sistema immunitario.

Scopriamo ora come potremmo dare una mano al nostro organismo se ormai la “frittata” è fatta.

Per calmare tosse, mal di gola e ritrovare la voce questo decotto tutto al naturale potrebbe essere un vero portento

Sappiamo bene che gustare bevande e alimenti caldi in questi casi può dare un immediato sollievo.

Per questo un decotto non potrà che esserci d’aiuto.

Ma con quali ingredienti?

Quello che proponiamo è preparato con zenzero, miele e alloro.

Questi, infatti, avrebbero tutti proprietà antibatteriche e antinfiammatorie e sarebbero ottimi per lenire fastidi di questo genere.

Per prepararlo abbiamo bisogno di mezzo litro d’acqua, 80 grammi di zenzero grattugiato, 8 foglie di alloro e un cucchiaio di miele.

Facciamo bollire il tutto per circa 15 minuti, filtriamo le foglie e gustiamocelo caldo.

Tentar non nuoce, prima di ricorrere a medicinali di tutt’altro tenore. Ovviamente in assenza di intolleranze a determinati ingredienti.

In ogni caso, qualora il disturbo fosse particolarmente intenso, invitiamo a consultare anche in questo caso il proprio medico di famiglia.

