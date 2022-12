Per calmare il nostro cane durante i botti di Capodanno facciamo così ed ecco perché ne hanno paura

Per i nostri amati cani la notte del 31 dicembre, a causa dei botti, è una vera sofferenza. Non c’è verso di calmarli e il rumore delle esplosioni li terrorizza. Possiamo cercare di rendere meno penoso quel momento con questi trucchi che potrebbero essere utili.

Poverini i nostri cani. La notte del 31 dicembre per Fido è una vera angoscia. I botti di Capodanno sono micidiali per loro e i padroni non sanno come fare per tenerli impegnati o calmarli.

Qualcuno, addirittura, muore. Nel Capodanno 2020, oltretutto in piena pandemia, sono stati oltre 360 gatti e cani morti per la paura dei botti. E parliamo solo di quelli domestici, perché a livello di animali selvatici il conto è ancora peggiore.

I botti di Capodanno non sono da prendere sottogamba se abbiamo un cane in casa

Insomma, per i nostri cani è anche una questione di vita o di morte. Lo spavento li fa morire di crepacuore. E quanti, che si trovano in giro, iniziano a scappare perdendo l’orientamento, finendo per essere investiti. Purtroppo, la gente non capisce cosa comporta far scoppiare un botto e ogni anno, nonostante gli appelli, siamo punto a capo.

Questo dipende anche dal loro udito che è super sensibile alle vibrazioni sonore. Si parla di un range tra 20 e 40 mila Hz. E questo amplifica ancora di più il rumore del botto, terrorizzandoli. Per fortuna, non tutti i cani temono i botti, ma ci sono razze che meno facilmente si impressionano. In uno studio era emerso che tra quelle che temono meno i botti ci sono cani come gli alani e i boxer. Le femmine, poi, si spaventano più dei maschi. Non solo: i cani castrati e quelli anziani sono più suggestionabili.

Proviamo a calmare il nostro cane usando qualcuno di questi accorgimenti

Per calmare il nostro cane durante i botti di Capodanno possiamo usare qualche accorgimento. Se abbiamo il cane che sta abitualmente fuori, per il 31 teniamolo al chiuso. Un altro consiglio che danno gli esperti è di non lasciare il cane solo, ma senza fargli pesare l’ansia. In pratica, non dovremo stringerlo a noi, per rassicurarlo, ma comportarci in modo quasi naturale. Lui sa come mostrarci se ama oppure no. E si, ogni comportamento differente nostro potrebbe straniarlo.

Altrimenti lui potrebbe percepire questo improvviso aumento di coccole come il segnale che qualcosa non va. In pratica, distraiamolo facendolo giocare con i suoi giochi preferiti. Magari con un pezzo di canettone natalizio. Certo, sarebbe utile abituare il nostro cane, fin da piccolo, ai rumori improvvisi. Ad esempio, vedere come reagisce a una porta che sbatte all’improvviso o a una finestra sbattuta dal vento.

Per calmare il nostro cane durante i botti di Capodanno usiamo anche questi trucchi

Sarebbe opportuno, in ogni caso, isolare il nostro cane dai rumori esterni. Il cane ha un orecchio sensibile e allora chiudiamo bene porte e finestre e, magari, tiriamo anche le tende. Così da attutire il rumore del botto.

Qualcuno consiglia anche di fargli fare la passeggiata fino al primo pomeriggio, evitando di portarli fuori dopo le 17. Quando la gente inizia a fare le prove con i botti. Così evitiamo il rischio che ci scappino via. Un ultimo consiglio: accendiamo la televisione tenendo il volume molto alto, così da coprire il rumore dall’esterno.