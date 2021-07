Per Buzzi Unicem potrebbe essere arrivato il momento di entrare al rialzo, ma attenzione all’inversione ribassista di lungo periodo. Questa affermazione che potrebbe sembrare contraddittoria esprime esattamente la delicata situazione in cui si trova il titolo.

Come si vede dal grafico settimanale, infatti, sono ormai tre settimane che le quotazioni si stanno appoggiando sull’importantissimo supporto in area 21,63 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino agli obiettivi successivi indicati in figura con la massima estensione ribassista che si trova in area 16,25 euro (III obiettivo di prezzo).

La vicinanza al supporto, però, potrebbe anche offrire un’ottima opportunità di trading. Si potrebbe, infatti, acquistare azioni Buzzi Unicem facendo scattare lo stop nel caso di chiusura settimanali inferiori a 21,63 euro. Qualora, poi, si dovesse continuare al rialzo le quotazioni si dirigerebbero verso area 24 euro dove si giocherà la partita di lungo periodo.

Questo livello, infatti, rappresenta un’area di prezzo che già in passato ha rappresentato un fortissimo ostacolo per la continuazione del rialzo verso obiettivi più ambiziosi.

Sempre nel lungo periodo, però, sarà particolarmente importante capire cosa accadrà in chiusura di luglio. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto col supporto chiave in area 21,9 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura mensile inferiore a questo livello farebbe invertire al ribasso la tendenza di lungo periodo con la possibilità che si possa tornare in area 14 euro.

Al rialzo, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura dove si evidenza il III obiettivo di prezzo in area 40 euro circa per un potenziale rialzo del 90% circa.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 26%.

Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 9 marzo a quota 21,88 euro in ribasso dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

